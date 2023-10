Se retrasan los estrenos de las próximas películas de la franquicia de Avatar

"Avatar: el camino del agua" (Disney Plus)

Disney anunció cambios en el cronograma de estrenos para las secuelas de la franquicia de James Cameron debido a la huelga de escritores. A pesar de que ya se encuentran en producción (la tercera incluso finalizó su rodaje), todas han sido postergadas. Algunas incluso por varios años.

La tercera entrega sufrió un retraso de un año, con una nueva fecha de estreno para el 19 de diciembre del 2025. La cuarta llegará a salas tres años después de lo previsto, en diciembre del 2029. Y la quinta y última entrega de la franquicia, se estrenará en diciembre del 2031, sufriendo así un retraso de tres años.

Para consternación de los Na'vi, los humanos regresan y después de destruir unas hectáreas de selvas de Pandora con unos cañones de plasma, construyen una nueva base llamada "Ciudad Cabeza de Puente", que prepara a Pandora para ser colonizada por los humanos, ya que la Tierra agoniza.

Si bien se trata de un cambio importante, cabe recordar que entre la primera y segunda película hubo una espera de 12 años. Avatar (2010) mantiene su lugar como la cinta más taquillera en la historia del cine, mientras que su secuela, The Way of Water, a pesar del tiempo transcurrido, se encuentra en tercer lugar. Parecería ser que a pesar del tiempo, la historia de Pandora y sus habitantes es cautivante para el público.

