Scarlett Johansson confirma que el proyecto junto a Kevin Feige para Marvel, sigue en pie

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el mismo juego, completamente diferente

PRIMERAS IMPRESIONES | Nintendo lo hizo otra vez. Utilizando la misma fórmula que emplearon en Breath of the Wild, The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom, la nueva aventura de Link, nos invita a reflexionar hasta dónde puede llegar un videojuego y hasta qué punto se puede perfeccionar algo.