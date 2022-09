“Anders als die Andern”: la primera película de temática homosexual que se estrenó en Alemania

La intención de realizar esta película muda fue para concientizar a las personas sobre la existencia del género y sea favorable para eliminar el párrafo 175 de las leyes alemanas. (Foto: Wikipedia)

En 1919, Richard Oswald y el Dr Magnus Hirschfeld crearon una película muda de temática homosexual.

La idea inició el 12 de noviembre de 1918, fecha importante en Alemania ya que se había abolido la censura para rodar, siendo esta película considerada como una de las primeras que representan la homosexualidad de forma positiva.

El guionista tuvo un gran soporte del sexólogo, incluso el mismo doctor ayudó en un pequeño papel y se involucró a financiar gracias a la institución privada para el estudio y la investigación sexológica de Alemania “Institut für Sexualwissenschaft”.

La intención de realizar esta proyección muda fue para concientizar a las personas sobre la existencia del género y sea favorable para eliminar el párrafo 175 de las leyes alemanas.

El artículo 175 es del código penal alemán que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1872 hasta el 11 de junio de 1994 el cual penaba las relaciones homosexuales entre personas del sexo masculino, convirtiendo este en delito a lo cual lo convirtió en el argumento principal de la cinta.

En 1920 se hizo un escándalo. Tras el estreno de la película ordenaron que fuera eliminada y desde este momento introdujeron en el país la censura. Fue tanta su negativa que la prohibieron y solo los médicos e investigadores podían verla.

Pero ahí no se detuvo el Dr Magnus, en 1927 rodó un documental titulado “Gesetze de liebe” (Leyes del amor) y en la parte sobre la homosexualidad utilizó un pedazo de la película de “Anders als die Andern”.

Esta película corrió con la suerte de la primera, la censuraron. Solo que por el destino una copia llegó hasta Ucrania: se le añadieron subtítulos, pero las copias existentes fueron destruidas por los nazis junto con otras cintas que los nazis los catalogaron como “decadentes” al llegar al poder Hitler, en 1933.

Se creía que la cinta estaba destruida, pero en 1970 se encontró una copia en Ucrania, en el museo de la ciudad de Múnich y en 1982 se tomó prestada para realizar otra copia y mostrarla en “SchwulLesbische Filmfest” (Primer festival de cine gaylésbico) de Fráncfort del Meno.

La película se presentó con los subtítulos traducidos al alemán y hasta el día de hoy está a la venta una copia restaurada por el museo Múnich con subtítulos alemanes y en formato VHS.

¿De qué trata la película?

Paul Körner (Conrad Veidt) lee las esquelas funerarias de un periódico, todas están llenas de suicidios inexplicables y expuestos de forma vaga. Pero Körner, sabe que el párrafo 175 se esconde detrás de todos ellos.

Después de ver estos asesinatos la línea del argumento principal aparece cuando Kurt Sivers (Fritz Schulz), un virtuoso del violín y admirador de Körner, se acerca a él esperando convertirse en su alumno.

Körner acepta y comienzan las clases, durante las cuales estos dos se enamoran.

Ambos sufren la desaprobación de sus padres. Ninguno de los dos se lo ha dicho, pero los de Sivers se oponen a que su hijo ocupe tanto tiempo con el violín y su inusual apasionamiento con Körner.

El director Richard Oswald se hizo famoso años más tarde, al igual que su hijo Gert Oswald. Veidt, el protagonista, se convertiría en una estrella del cine por su actuación en El gabinete del doctor Caligari. (Foto: Wikipedia)

La familia de Körner no entienden porque no muestra interés en encontrar a una mujer y fundar una familia.

Körner envía sus padres a ver a su mentor, el Dr. Magnus Hirschfeld y este les dice: “No debéis condenar a vuestro hijo porque sea homosexual, él no debe ser culpado se su orientación. No está mal, ni debería ser un crimen. De hecho, no es ni siquiera una enfermedad, simplemente una forma diferente, y una que es habitual en la naturaleza”.

Tras haber dicho a sus padres que es homosexual, Körner y Sivers se ven de forma menos escondida. Hasta que un día van caminando por el parque y una persona reconoce a Körner el cual le pide dinero para que no revele a Sivers.

Este le paga y no se lo dice a nadie, hasta que le pide más dinero y se niega a pagar.

La película no solo muestra los problemas reales que tuvieron los alemanes homosexuales, sino que también la lucha por sus derechos y que dio inicio para que en el mundo no existan prejuicios por los que pasaron muchas víctimas.

La escena en la que Bollek lee la respuesta de Körner transcurre en un bar gay, probablemente sea la primera vez que un bar gay aparece en pantalla. Aunque todo falla pues Sivers huye sin dinero y sin casa y Körner va a terapia para curar su homosexualidad, hasta que descubre que todo es charlatanería.

El director Richard Oswald se hizo famoso años más tarde, al igual que su hijo Gert Oswald. Veidt, el protagonista, se convertiría en una estrella del cine por su actuación en El gabinete del doctor Caligari.

