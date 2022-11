“Baja el ácido”, un nuevo texto del neurólogo David Perlmutter con consejos para llevar una vida más saludable

“Baja el ácido”, el nuevo libro del neurólogo David Perlmutter.

Si con “Cerebro de pan” consiguieron convertirse en récords de ventas internacionales, con este nuevo libro, David Perlmutter y Kristin Loberg no esperan menos. Se han unido una vez más para darle a sus lectores otra de esas piezas que prometen acompañar en el día a día la búsqueda de una vida sana y plena, con miras a una adultez tranquila y sin mayores achaques, como dicen los abuelos.

En “Baja el ácido”, los lectores se encontrarán con un montón de consejos, tips y verdades alrededor de la pregunta: ¿Qué tienen en común la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, el infarto y los trastornos neurológicos?

Perlmutter y Loberg señalan que todas estas condiciones se pueden detonar por niveles elevados de ácido úrico, apoyados en la evidencia científica, y dejando claro que la medicina occidental ignora esta conexión y, por ello, las personas con este tipo de problemas están continuamente en riesgo de desarrollar o exacerbar enfermedades que son un peligro para sus vidas.

“Baja el ácido” expone algunas de las verdades, aseguran sus autores, detrás de los problemas con el ácido úrico y le ofrece al lector un plan bastante sencillo que consta de consejos prácticos para llevar a cabo durante 21 días con el fin de equilibrar rápidamente los distintos niveles de ácido. El plan incluye, a grosso modo, cambios simples en la dieta para reducir la fructosa y los alimentos ricos en purinas, que pueden elevar el ácido úrico; trucos naturales para bajar los niveles, como consumir cerezas amargas y café, y consejos para identificar los medicamentos comunes que podrían aumentar el ácido úrico.

Portada del libro "Baja el ácido", de David Perlmutter. Cortesía: Penguin Random House.

“Si has intentado todo para tener el control de tu salud, pero sigues sintiendo que no puedes alcanzar tus metas, creo que apreciarás lo que intento decir. Cuando descubras lo que aprendí en esta aventura, te sentirás inmediatamente empoderado. Este libro, en parte viaje personal y en parte informe de investigación médica, es la culminación de mi labor. No quiero que pasen décadas para que la ciencia que pide atención a gritos desde la literatura llegue a todos en los consultorios de sus médicos (como suele suceder, a un ritmo de casi 20 años). Me tomé muy en serio este nuevo conocimiento y ajusté mis propios hábitos para asegurarme de conservar niveles de ácido úrico dentro de un rango saludable. No es tan difícil y será sumamente beneficioso para tu vitalidad y longevidad. En una analogía adecuada, piensa en la historia del tabaquismo y las enfermedades incluso de fumadores pasivos. Hasta que suficientes personas demostraron de manera convincente el vínculo entre el tabaco y el cáncer, tolerábamos el hábito. Incluso a quienes nunca fumamos no nos preocupaba demasiado llenarnos los pulmones de humo en bares, restaurantes y aviones. Pero observa cómo percibimos el tabaquismo ahora” - (fragmento).

David Perlmutter es doctor en neurología y miembro del comité del American College of Nutrition. Se graduó de la University of Miami School of Medicine, donde obtuvo el Reconocimiento Leonard G. Rowntree por Méritos de Investigación. Es panelista frecuente en simposios patrocinados por instituciones médicas tales como la Universidad de Columbia, la Universidad de Arizona, el Scripps Institute y la Universidad de Harvard. Ha contribuido extensivamente a la literatura médica mundial con publicaciones en The Journal of Neurosurgery, The Southern Medical Journal, el Journal of Applied Nutrition, y en los Archives of Neurology.

Perlmutter, también autor de “The Better Brain Book”, es internacionalmente reconocido como líder en el ámbito de las influencias nutricionales en los desórdenes neurológicos. En Estados Unidos ha sido invitado a los principales programas de radio y televisión. En 2002 recibió el Premio Linus Pauling por sus innovadoras aproximaciones a los desórdenes neurológicos; además, le fue concedido el Premio Denham Harom por haber sido pionero en implementar ciencia libre de radicales a la medicina clínica. En 2006 obtuvo el National Nutritional Foods Association Clinician of the Year Award, y hoy es el asesor médico de The Dr. Oz Show.

Por su parte, la escritora Kristin Loberg es escritora es quien pone en palabras concretas lo que Perlmutter tiene en la cabeza. Se especializa en transformar el conocimiento y las ideas de los expertos en obras fáciles de leer para el público en general. Varios libros en los que ha colaborado han pasado semanas en las listas de libros más vendidos de The New York Times, Wall Street Journal, Amazon y USA Today.

“Baja el ácido” contiene también un recetario con 40 preparaciones para toda la semana; además, cuestionarios de evaluación, fáciles de realizar en casa, para mantener equilibrado el nivel de ácido úrico y alcanzar la salud integral en el día a día.

