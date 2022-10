La guerra en Ucrania analizada en el nuevo libro del profesor colombiano Carlos Patiño Villa

Guerra en Ucrania, de Carlos Alberto Patiño Villa, editorial Debate - Foto: Penguin Random House.

A inicios del año 2022, la guerra contra Ucrania tomó por sorpresa al mundo; sin embargo, más que un hecho aislado, es parte de una estrategia por parte de Rusia que viene de tiempo atrás, en un intento por recuperar la posición geopolítica que ostentaba hasta hace unas cuantas décadas.

Hoy por hoy, además del cambio climático y el Mundial de Catar, el enfrentamiento entre estas dos naciones hace parte de la agenda política de casi todos los países. No hay un solo día en el que no se hable sobre esto. Tantas son las versiones que la prensa entrega a la gente y tantas las historias, los puntos de vista que pueden apreciarse. Es fácil confundirse, entender el conflicto desde las perspectivas equivocadas. Es por esto, entre otras cosas, que aparece un libro como “Guerra en Ucrania”.

En este nuevo trabajo del profesor Carlos Patiño Villa, el mismo autor de “Las guerras que cambiaron el mundo”, se presenta precisamente eso, una guía que les permitirá a los lectores comprender las razones por las cuales se desató este conflicto en Europa del Este. En estas páginas se encuentra la información necesaria para conocer el contexto histórico de estos eventos, apoyados con mapas y gráficos, además, hay un buen repaso a las guerras y acciones militares rusas que se han llevado a cabo desde 1992, la situación de Ucrania, Crimea y el Dombás en 2014, así como las posiciones de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y las posibles consecuencias internacionales de esta guerra en el orden mundial.

Portada del libro "Guerra en Ucrania", de Carlos Alberto Patiño Villa. Cortesía: Penguin Random House.

“Las tropas del ejército de la Federación de Rusia invadieron Ucrania entre la noche del 23 febrero y las horas del amanecer del día siguiente. Desde ese momento Europa ha visto reaparecer una gran operación militar, en el marco de una guerra que es tanto una de carácter clásico en la estrategia desplegada y en las tácticas de combate ejecutadas, como una guerra imperial en sus objetivos más directos desde la perspectiva rusa. Pero responder la pregunta sobre por qué se ha recurrido a la guerra por parte de Rusia contra Ucrania, es un asunto complejo que tiene en su matriz de posibilidades explicativas por lo menos dos perspectivas distintas, cada una radicalmente opuesta a la otra, y cuyas ramificaciones se oponen a una salida exitosa para las dos partes.

LE PUEDE INTERESAR: Israel le proveerá a Ucrania un sistema de alerta defensiva para prevenir los ataques rusos con misiles y drones

(...) la guerra actual tiene un antecedente directo en Ucrania, en el conjunto de hechos ocurridos sobre suelo ucraniano durante 2014, con la intervención directa de Moscú, que condujo a la anexión de facto de la península de Crimea a Rusia, así como la apertura de un conflicto separatista armado en dos de las regiones ucranianas más orientales, dentro del territorio que se denomina Dombás. Pero quizá el principal origen del problema se encuentra en el hecho de que Ucrania se hubiese separado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en diciembre de 1991, junto con Bielorrusia, dando así final no solo al período soviético, sino también al período histórico del Imperio ruso. En esto consiste el reclamo que Vladímir Putin ha hecho de forma constante cuando ha afirmado que Ucrania hace parte de los territorios históricos de Rusia, al igual que de forma quizá más directa se reclamase el hecho de que la península de Crimea fuese rusa” - (Fragmento).

El trabajo del autor es de rigurosa investigación y de gran precisión académica. En un mercado en el que tantas obras se han escrito al respecto en el último tiempo, donde las perspectivas son tantas, este documento puede ser leído no como un libro informativo sino como la crónica de un tiempo en el que como humanos hemos tenido que enfrentar la guerra contra el hombre y la guerra contra el planeta mismo. Salir de una pandemia, con tantos muertos encima, y entrar de lleno a una guerra, es algo necesario de documentar y, aún más, de entender, porque no se concibe cómo es que aún no logramos dejar de lado nuestra adicción a la violencia.





SOBRE EL AUTOR:

Carlos Patiño Villa es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios Urbanos y vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Una de sus principales líneas de investigación está dirigida a indagar por los condicionantes y desarrollos de los conflictos internacionales contemporáneos, y producto de las mismas ha publicado “Guerras que cambiaron al mundo” (Debate, 2013) e “Imperios contra estados” (Debate, 2017); además de capítulos de libro en trabajos sobre la guerra como fenómeno social y estatal, y de diversos artículos en revistas indexadas y en prensa sobre diferentes conflictos internacionales y sus repercusiones globales. Igualmente, en 2012 editó el libro “Estado, guerras internacionales e idearios políticos en Iberoamérica” (Universidad Nacional de Colombia).

SEGUIR LEYENDO: