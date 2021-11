Far Cry 6 confirmó la llegada de su primer DLC con un regreso muy esperado

(Foto: Ubisoft)

A poco más de un mes del lanzamiento de Far Cry 6, Ubisoft confirmó la fecha de lanzamiento del primer DLC del juego. Titulado Vaas: Insanity, el contenido premium va a desembacar en el juego el próximo martes 16 de noviembre para todos los usuarios de PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Google Stadia.

El actor Michael Mando (Better Call Saul) vuelve a interpretar al icónico villano de Far Cry 3 que le dio forma e identidad a la saga con su carisma y brutalidad. Vaas: Insanity propone una aventura con elementos roguelike, donde los jugadores comenzarán con nada más que una pistola y deberán superar todo tipo de desafíos para lograr llegar al final. La muerte no será el Game Over, sino que llevará a los jugadores al principio para intentar de nuevo. En el reducido mapa de esta experiencia hay potenciadores, otras armas y distintos elementos que harán que cada intento sea único y acerque un poco más a Vaas al desenlace de su historia.

Según anticipan desde Ubisoft, “Vaas: Insanity proporcionará una oportunidad única para comprender mejor el pasado, los demonios personales y las motivaciones del villano”. Más adelante, en fechas todavía a confirmar, los villanos de Far Cry 4 y Far Cry 5 también tendrán su propia experiencia roguelike para seguir alimentando al título con contenido periódicamente. Por lo que se anticipó en el plan de contenido de Far Cry 6 para sus primeros meses, estos DLCs se van a poder jugar de manera cooperativa al igual que toda la campaña para un solo jugador.

Far Cry 6 se lanzó al mercado el pasado 6 de octubre después de varios retrasos y algunas polémicas. La secuela recibió críticas mixtas por tener una jugabilidad cargada de contenido, pero sin demasiadas diferencias con su predecesor, lo que sugiere que la franquicia está pasando por un estancamiento del que debe salir pronto. Rumores en las últimas semanas anticipan que se vienen grandes cambios en la fórmula y que la próxima entrega podría apoyarse mucho en su apartado online, pero por ahora no hay anuncios oficiales al respecto.

Aparte de los DLCs premium, el juego también va a continuar sumando actividades y contenido gratuito para todos los usuarios con el juego en las diferentes plataformas, incluyendo una misión especial con el actor Danny Trejo y un crossover con la serie de Netflix Stranger Things.

SEGUIR LEYENDO: