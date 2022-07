Empieza el VALORANT Masters Copenhague: formato, calendario y talentos frente a cámara

Está todo listo para que empiece el Masters Copenhague. El torneo internacional de VALORANT, que reúne a los mejores equipos del mundo, buscará a su próximo campeón y también le permitirá a las escuadras sumar puntos de cara a la máxima competencia de la escena: el Champions.

Desde este domingo 10 y hasta el 24 de julio, se van a cruzar los 12 equipos que superaron los siete clasificatorios regionales del Valorant Champions Tour. Desde EMEA llegan FNATIC, FunPlus Phoenix y Guild Esports, mientras que en Norteamérica clasificaron XSET y Optic Gaming. El campeón de Brasil fue LOUD y el de Corea del Sur fue DRX. NORTHEPTION será el representante de Japón y desde APAC llegan Paper Rex y XERXIA.

En el caso de América Latina, el torneo dará paso a un momento destacado para la región, ya que por primera vez contaremos con dos representantes. Mientras que Leviatán fue el equipo que se coronó campeón, KRÜ Esports se aseguró su cupo en el Last Chance Qualifier frente a NIP , el subcampeón de Brasil. De esta forma, la organización liderada por el Kun Agüero se afirmó como la única que dijo presente en todas las instancias internacionales de Valorant.

El Masters se va a dividir en dos instancias. El torneo va a empezar con ocho equipos divididos en dos grupos. Mientras que el Grupo A contará con Optic Gaming, Guild Esports, LOUD y KRÜ Esports; el Grupo B cruzará a FunPlus Phoenix, XERXIA, DRX y NORTHEPTION .

Con un sistema de doble eliminación y todos cruces al mejor de tres mapas, los cuatro mejores equipos -dos por cada grupo- van a avanzar a la siguiente etapa, donde se van a encontrar con las mejores cuatro escuadras que se coronaron campeonas de las regiones más competitivas (EMEA, NA, APAC y LATAM): FNATIC, XSET, Paper Rex y Leviatán.

También con un formato de doble eliminación, los playoffs tendrán todos encuentros Bo3, aunque la final del lower bracket y la Gran Final -que definirá al campeón- serán partidos al mejor de cinco mapas .

La primera fecha de la fase de grupos va a ser este domingo 10 de julio. Desde las 08:00 (MX/CO/PE)/09:00 (CL/BO/PY)/10:00 (UY/AR) se van a llevar a cabo tres cruces: DRX vs. NORTHEPTION, KRÜ Esports vs. LOUD y Optic Gaming vs. Guild Esports. Mientras tanto, FunPlus Phoenix y XERXIA van a debutar el lunes 11 de julio. En base a los resultados -y hasta el miércoles 13- se van a definir los cruces siguientes que determinarán quiénes avanzan a la fase de llaves.

La segunda etapa va a empezar el 14 de julio, por lo que Leviatán -el campeón de América Latina- hará su debut ese día o el 15, según cómo se determinen los cruces. Después de tres días de descanso (del 19 al 21/7), llegarán las instancias más importantes:

- 22 de julio a las 10:00 (MX/CO/PE)/11:00 (CL/BO/PY)/12:00 (UY/AR): Final de la llave superior y Semifinal de la llave inferior

- 23 de julio a las 10:00 (MX/CO/PE)/11:00 (CL/BO/PY)/12:00 (UY/AR): Final de la llave inferior

-24 de julio a las 10:00 (MX/CO/PE)/11:00 (CL/BO/PY)/12:00 (UY/AR): Gran Final

Además, a través de redes sociales, se confirmaron los talentos de América Latina que van a estar participando de las transmisiones de la región. 7Mitssu, Blue, Boax, Cantor, Clover, Dryad, Gatotowsky, KEVHO, Kronopia, Lucius, Nosfeh, Ordnael, SickLycs y Capi , todas figuras destacadas para la escena de Latam, le darán voz y serán los encargados de analizar cada uno de los cruces.

