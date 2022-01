Qué hay detrás de FEDEEMA, la asociación que busca convertirse en “la AFA de los deportes electrónicos”

En diciembre se presentó al público FEDEEMA, la Federación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina. Este espacio representaría a “las 23 provincias las cuales trabajan día a día por acompañar la profesionalización y el desarrollo del ecosistema” en ese país. Sin embargo, en las últimas horas se publicó un informe a cargo de Kevin Aiello, periodista de esports, que plantea algunas dudas con respecto a los objetivos y la conformación de la federación.

“Buscamos un desarrollo federativo e integral con proyectos educativos, culturales, deportivos, sociales y de generación de empleo. Queremos incluir y hacer parte del desarrollo de la industria del gaming a todo el país”, destaca FEDEEMA a través de su web, en la que también plantean perseguir el objetivo de posicionar a Argentina como una potencia latinoamericana. En la página también se pueden ver cuáles son los sponsors que acompañan este espacio, entre los que se encuentran marcas de vino y sushi. Aunque en los últimos años el crecimiento de los esports fue tal que incluso marcas no endémicas decidieron incorporarse al ecosistema, en principio llama la atención los perfiles que deciden apostar al federalismo de los deportes electrónicos.

“Si bien está bueno hablar de traspaso de jugadores o próximos torneos, nuestra escena está en pleno crecimiento y de la misma manera que se presentan oportunidades muy positivas para la escena, también se presentan oportunistas que vienen a ocupar un espacio sin ser representativos en la comunidad ”, explicó Kevin, que trabajó en el video como una pieza periodística con el objetivo de hacer un repaso de lo que pasó en la escena en los últimos años.

A través de ese ejercicio, la idea que tuvo con la pieza es que también se piense sobre los objetivos podrían tener las personas vinculadas con el proyecto en función de las acciones que impulsaron antes: “ADEEMA fue, lamentablemente, fundamental para el quiebre de la escena de Clash Royale”, destacó.

Imagen: Twitter FEDEEMA

En diciembre llegó la novedad del lanzamiento de FEDEEMA, que “es en realidad ADEEMA”. En ese sentido, Kevin resalta que lo que cambió en el medio fue el paraguas político con el que cuenta el proyecto. De la mano del Frente de Todos, “representan lo mismo que venían haciendo cuando buscaban que el PRO les apruebe el proyecto de ley”.

¿Pero qué es la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina? Conocida por su sigla ADEEMA, y como se explica en el video, es -a su vez- un desprendimiento de AADE, la asociación que en el 2018 impulsó un proyecto de ley que, entre otras cosas, buscaba prohibir a los FPS dentro de los esports, una contradicción no solo con el desarrollo de esa escena a nivel mundial, sino dentro de Argentina misma, donde los equipos de esa disciplina dan pasos cada vez más contundentes en la región y en el plano internacional.

“La diferencia entre AADE y FEDEEMA, es que el presidente de esta última tejió los contactos políticos adecuados, y a diferencia de AADE que fue con un diputado, FEDEEMA tiene trato directo con un senador. Lo que más me impactó fue la velocidad con la que se movieron porque el 17 de diciembre presentaron el beneplácito para FEDEEMA, pero aún no avanzó, por lo que no tiene ningún tipo de aprobación ni aval”, agregó Kevin. Un punto importante es que todavía no cuenta con personería jurídica, pero en el ámbito legislativo se le estaría dando la entidad de espacio regulador de los esports en el país.

(Imagen: Facebook FEDEEMA)

Kevin plantea una distinción importante y dice que es necesaria la conformación de una asociación, pero que no se debería llevar a cabo un proyecto de esa índole sin tener en cuenta a los equipos y los jugadores profesionales que ya forman parte del ecosistema . Pero, además, se debería contemplar el espíritu que tiene hoy la escena. “Los equipos acá son empresas y, para que formen parte del circuito deportivo, deberían ser asociaciones civiles. Por ende, equipos como 9z, Isurus, Furious o KRU no serían considerados equipos deportivos. Ya ahí tenes que hacer un cambio de legislación”, destaca.

Otro punto que no se tiene en cuenta es la infraestructura. El objetivo de federalizar no solo depende de que se tome la decisión. Es un aspecto que depende, en muchos casos, de una falencia estructural. No contemplar el acceso a internet y la necesidad de acceder a la mejor conexión posible cuando se habla de deportes electrónicos es, como mínimo, una contradicción. “Hay cambios de infraestructura que son necesarios hacer, y hoy eso no va a suceder. Con todo lo que me gustan los deportes electrónicos, y siendo pro-estatal, que un equipo le pida plata al Estado me parece una tomada de pelo”, señala Kevin.

En el cierre del video, Kevin plantea que esta nueva entidad puede llegar a tener un impacto en esferas amateurs o en los torneos nacionales y generar conflictos que se deberían evitar si el objetivo es el crecimiento de la escena del país, especialmente si se tiene en cuenta el gran momento que pasa la Argentina y toda la región en este aspecto. “Para la igualdad de oportunidades estamos nosotros, todos los que integramos la escena y es nuestra responsabilidad poder “predicar” contra algo que ya es anticuado, que es que los videojuegos no generan sedentarismo, y que hoy son una herramienta social y de ocio como cualquier otro entretenimiento, y que encima, son deporte, porque hay un trabajo motriz y físico importante. El cambio generacional se está dando y las opiniones anticuadas ya no tienen mas lugar, pero la escena tiene la responsabilidad de hacerse respeta r”.

