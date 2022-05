Ibai se prepara para su segunda velada de boxeo con shows de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole

Ibai es uno de los streamers más importante del mundo, que no solo se destaca por sus directos, sino que también se posicionó por realizar grandes eventos, que van desde transmitir las campanadas de año nuevo desde la Puerta del Sol en Madrid a realizar un Mundial de Globos o presentar su propia organización de esports en un estadio para 15 mil personas.

Ahora, el creador de contenidos se prepara para llevar a cabo La Velada del Año II , el evento de boxeo que presentó en el 2021. Ayer, a través de una transmisión en Twitch, anunció que se iban a poner en venta las entradas. Pero, además, reveló nuevos detalles sobre la convocatoria.

En primer lugar, anunció que David Bustamante, un cantante muy reconocido en España, va a ser protagonista de la pelea principal. El artista se va a enfrentar a Míster Jagger, el streamer que originalmente se iba a cruzar con Jaime Lorente -actor de La Casa de Papel y Elite-, que finalmente no va a participar.

“Después de haber presentado todo, él se encontró con un problema que es que va a grabar una serie en verano”, explicó Ibai y señaló que su contrato incluía una cláusula que no le permitía poner en riesgo su físico. “El sustituto es David Bustamante. En España es una persona que lo conoce todo el mundo, me parece una jodida locura”, agregó el streamer.

Además, también se confirmó que la velada va a contar con cuatro presentaciones, que cruzarán a importantes artistas de Argentina y España: Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Rels B van a brindar shows en el evento .

Para Ibai esta va a ser su segunda velada de boxeo, después de la primera que realizó el año pasado. Esa edición dio cuenta, una vez más, del enorme alcance con el que cuenta el streamer. El evento, que se llevó a cabo el 26 de mayo, tuvo un promedio de un millón de espectadores durante toda su emisión. Pero, lo más importante, alcanzó un pico de 1.5 millones de viewers en simultáneo .

Con esos números, Ibai logró la segunda audiencia más destacada en Twitch , quedando -hasta este momento- solo detrás de TheGrefg, que mantiene el primer lugar en la plataforma gracias a la transmisión en la que presentó su skin en Fortnite y que acumuló casi 2.5 millones de espectadores en simultáneo.

La Velada del Año II se va a realizar el próximo 25 de junio y va a ser un evento con público presencial en el Pabellón Olímpico de Badalona, en Barcelona. El evento va a empezar a las 18 horas de España con la transmisión de la alfombra roja. Una hora después, aproximadamente, empezarán las peleas en las que se cruzarán Momo vs Viruzz, Carola vs Spursito, Ari Gameplays vs Paracetamor y Luzu vs Lolito hasta llegar a la pelea principal entre David Bustamante y Mister Jagger.

SEGUIR LEYENDO: