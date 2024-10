Suspendieron a los testigos propuestos por Alberto Fernández y ponen el foco en la confidencialidad de Olivos

Alberto Fernández y Fabiola Yañez (REUTERS)

El fiscal federal Ramiro González decidió suspender las declaraciones de las testigos propuestas por el ex presidente Alberto Fernández, que ya habían sido ordenadas y que iban a ser tomadas mañana. Fue luego de la presentación de la querella de Fabiola Yañez que cuestionó la legalidad de los testimonios que aportó la defensa. Es que sostienen que se habría violado la confidencialidad firmada cuando las empleadas de la residencia de Olivos entraron a trabajar allí, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Por lo pronto, el fiscal había oído el jueves pasado a una ama de llaves. Estaba prevista una segunda testimonial que, por falta de tiempo, debió suspenderse. Y mañana iban a concretarse las declaraciones de dos niñeras. En sus declaraciones ante escribano dieron habían contado que no hubo violencia de género y que los moretones que exhibió Yañez fueron producto de caídas por el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos.

Lo cierto es que en las últimas horas la querella presentó escrito poniendo en tela de juicio la legalidad de las testimoniales propuestas por la defensa. La abogada Mariana Gallego denunció en la causa por violencia de género que Cintia Tonetti, ama de llaves de la quinta de Olivos y la primer testigo de la defensa de Alberto Fernández, violó el acuerdo de confidencialidad que firmó cuando ingresó a trabajar.

El planteo de la querella

Mariana Gallego, abogada de la ex primera dama (EFE)

Según su escrito, la abogada planteó ante el fiscal Ramiro González que en su declaración de la semana pasada Tonetti contó que como empleada de Olivos firmó un acuerdo de confidencialidad. Relató que primera declaró ante un escribano público en el que Silvina Carreira, abogada de Fernández, la relevó de parte del ex presidente de ese secreto. El fiscal le preguntó si Yañez también la había relevado y Tonetti contestó que no porque no entendía de cuestiones legales y que había consultado con la jefa de Personal de la Quinta de Olivo, Natalia Quintana.

“Claramente la jefa de personal de Olivos no podía relevar de la confidencialidad respecto de Fabiola Yañez. Del mismo modo que Tonietti necesitó, según ella, la dispensa de Fernández, necesitaba la de Yañez. Sin embargo, no la pidió. Y demás está decir que mi parte no la releva de esa confidencialidad”, planteó la querella en su presentación.

También señaló que Lisandro Barga, el escribano ante quien declaró Tonietti, “omitió consignar en la declaración la existencia de ese convenio y la supuesta dispensa de Fernández que suponemos no estaba en el lugar en ese momento. Y tampoco le preguntó por la dispensa de Yañez a quien ni siquiera conoce”.

Cintia Romina Tonietti, testigo de Alberto Fernández cuestionado por la querella

Así, la querella entendió que se cometieron los delitos de violación de secreto, falsificación de documento público, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumentos apócrifos que pidió que se investiguen. Para eso solicitó que el escribano Barga sea citado a declarar.

También que se declare la nulidad de la declaración de Tonietti y que se la investigue por violación de secreto y falso testimonio. “Al respecto también deberá indagarse sobre su afirmación que no habría visto a la víctima en autos con moretones en ojos y brazos pese a haber coexistido en el lugar con los dos médicos presidenciales Alem y Saavedra quienes afirmaron lo contrario”, explicó.

La referencia es porque Tonietti declaró en la causa que nunca vio a Yañez golpeada. “Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta. La ayudaba a vestirse cuando no llegaba la asesora en vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta”, respondió Tonietti cuando le preguntaron si había visto golpeada a la ex primera dama. A la testigo le mostraron las fotos y los videos de Yañez con moretones en el ojo derecho y en el brazo. “No observé nunca eso”, dijo en su declaración. Otros testigos como los médicos Saavedra y Alem sí dijeron que vieron el moretón pero que desconocían las causas y que la entonces pareja les dijo que había sido por un golpe accidental.

La querella también pidió como medidas de prueba que Quintana declare como testigo sobre el convenio de confidencialidad de Tonietti. Y que la AFIP informe los aportes que recibió la mujer de parte de Alberto Fernández para conocer el vínculo laboral que tenían.

La decisión del fiscal

El fiscal Ramiro González (Adrián Escandar)

Frente al planteo decidió suspender las declaraciones de los testigos aportados por la defensa: se trata de Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez. La declaración ya prestada quedó en suspenso hasta analizar la cuestión. Pero por lo pronto decidió citar para mañana a las 11.30 al escribano que intervino en esas declaraciones.

Además, el fiscal recibió un informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) que quedó reservado en la fiscalía y también un informe médico de Fabiola que fue aportado por la querella.

La expectativa está puesta en el avance de la causa con el análisis de del teléfono de Fabiola Yañez. Finalmente, se notificó a las partes que la próxima semana, el 8 de octubre, se realizará la copia forense del celular de la ex primera dama en España. Se espera que de allí puedan surgir elementos de interés para la causa.

Fabiola Yañez

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández se inició en julio. El antecesor de Javier Milei se convirtió en el primer presidente imputado por violencia de género. La fiscalía lo acusó de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas, luego de escuchar a Fabiola Yañez relatar los distintos hechos de violencia que dijo haber sufrido desde 2016, cuando vivía en Puerto Madero, y que después se fueron incrementando tras el escándalo de la Fiesta de Olivos y cuando se acercaba a abandonar el poder.

Las primeras pruebas surgieron de otro expediente en donde -aseguran desde la querella- queda acreditado que Fabiola no estaba “fabricando” una denuncia contra el ex presidente: en 2021 hablaba con la secretaria presidencial María Cantero y le contó cómo estaba siendo golpeada y ya no aguantaba más. Esos diálogos se encontraron en el teléfono de la colaboradora de Alberto Fernández cuando le secuestraron su teléfono en la causa por corrupción por los negociados con los seguros. El ex presidente, Maria Cantero y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, y otros están acusados en esa causa, pero aquellos diálogos entre Fabiola y Cantero dejaron expuesta la trama de violencia que decidió denunciar Yañez en Comodoro Py.