Cristina Kirchner y Patricia Bullrich coincidirán esta semana en Comodoro Py

Los tribunales de Comodoro Py (Antú Trejo)

La ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, coincidirán esta semana en los tribunales de Comodoro Py. Ambas tienen citas distintas en el edificio donde se investiga al poder y en el que tramita la causa que impacta a la sociedad y a la política: la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex jefe de Estado Alberto Fernández por violencia de género.

Las presencias serán el miércoles que viene y por motivos distintos. Cristina Kirchner declarará a las 9.30 como testigo en el juicio oral por su intento de homicidio ocurrido en septiembre de 2022 en la puerta de su edificio. Y Bullrich tendrá a las 14 una reunión con el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles por la situación en las unidades federales de detención.

Tanto el juicio como la reunión serán en lugares distintos del edificio. La declaración de Cristina Kirchner en la sala AMIA, donde se hace el juicio, que está en el subsuelo del edifico de Retiro. Y la reunión de Bullrich en el primer piso, sede de la Cámara Federal de Casación Penal. Se espera un importante operativo de seguridad.

Será tras la denuncia de violencia contra Alberto Fernández y sobre la que tanto Cristina Kirchner, quien fue su vicepresidenta hasta diciembre pasado, y Bullrich se expresaron. “Es una denuncia muy seria. Es uno de los delitos más importantes que tiene la Argentina que se denuncia no tanto como nos gustaría que se denuncie”, dijo la ministra cuando anunció que le cambiarán la custodia que Yañez tiene en España, donde vive actualmente. Además, Bullrich planteó la semana pasada que el gobierno nacional enviará un proyecto de ley para que los delitos de violencia de género sean de instancia pública.

Por su parte, Cristina Kirchner publico el viernes un posteo en sus redes sociales. “Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”, dijo en uno de sus párrafos.

Cristina Kirchner volverá a Comodoro Py pero esta vez en condición de víctima. Las otras había sido en calidad de acusada en los varios expedientes que tuvo. Inclusive en esos tribunales afrontó el juicio oral por las obras públicas en Santa Cruz en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La audiencia del miércoles será en la sala AMIA, la misma en que se hizo la primera parte de ese juicio oral.

Patricia Bullrich y Cristina Kirchner

La ex presidenta será la única testigo del día. Será interrogada ante el Tribunal Oral Federal 6 por las partes que quieran hacerle preguntas. Se descuenta que lo hagan la fiscal Gabriela Baigún y los abogados querellantes que la representan como víctima en el caso, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. También podrán hacerlo las defensas de los tres acusados que están detenidos, Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte. Los tres estarán presentes en el juicio cuando declare Cristina Kirchner.

El hecho que se juzga ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022 cuando Cristina Kirchner volvió del Senado a su departamento en el barrio de Recoleta. Desde hacía varios días una vigilia la esperaba en apoyo por el tramo final del juicio por la obra pública. Cuando saludaba a la militancia y firmaba libros Sabag Montiel le acercó un arma a la cabeza y gatilló. “Yo la quería matar a Cristina Kirchner”, dijo el causado cuando declaró en el juicio oral.

Por su parte, Bullrich mantendrá un encuentro con el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, un organismo integrado por jueces, fiscales, organismos de temas penitenciarios, del poder judicial y de derechos humanos que encabeza el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y que trabaja sobre las condiciones de detención y los derechos humanos de las personas presas.

Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei el Servicio Penitenciario Federal pasó de la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación al de Seguridad y así quedó a cargo de Bullrich. La ministra fue invitada a hablar con agenda abierta. Las fuentes consultadas señalaron que entre ellos estarán los cupos de detención, la sobrepoblación, el alojamiento en comisarias de la ciudad y el protocolo de presos de alto perfil. No se descarta que pueda surgir la vista de diputados nacionales de La Libertad Avanza a los genocidas de la última dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad.