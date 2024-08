Alberto Fernández designó a su abogada en la causa por violencia de género que le inició Fabiola Yañez

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “Venís golpeándome hace tres días seguidos”

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, designó este viernes a su abogada en la causa por violencia de género que le inició Fabiola Yañez esta semana. Según pudo confirmar Infobae, se trata de Silvina Irene Carreiras. La presentación formal se registró en el expediente cerca de las 7 de la tarde, según indicaron a este medio las fuentes consultadas.

Se esperaba que Alberto Fernández eligiera a un defensor para poder comenzar a diseñar la estrategia de su defensa, sobre todo después de las últimas horas cuando se filtraron las fotos y chats que darían cuenta de los golpes que habría recibido la exprimera dama.

La elección llamó la atención en el mundo tribunalicio. Si bien se sabía del deseo del ex presidente de que fuera una mujer la que lo representara, llamó la atención que el nombre de la abogada no fuera demasiado conocido. En una rápida búsqueda de Google, la profesional aparece siendo apoderada de la provincia de Santiago del Estero. También ocupó la vicepresidencia del Colegio de Abogados de Avellaneda- Lanus. Sin embargo, no aparecían causas mediáticas en las que hubiera intervenido.

Según el escrito que circuló y que, se descuenta, será presentado en breve en Comodoro Py, Alberto Angel Fernández señaló: “he tomado conocimiento de la formación de la presente causa y por ello vengo a ponerme a derecho en el marco de estas actuaciones”. “En base a ello es que por intermedio del presente voy a designar como abogada defensora a Silvia Irene Carreira. Solicito que dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones se la vincule lo más pronto posible al sistema LEX100 para poder aceptar el cargo y tome vista de los motivos en los cuales versa esta causa”

Un detalle: el escrito alude al número de la causa y señala que tramita ante el juzgado federal 11, cuando este mediodía el caso pasó a manos del juzgado federal 10.

Fernández ya fue notificado de la causa en su contra. El mismo martes en que Fabiola decidió impulsar la denuncia, el juez Julián Ercolini lo notificó de las restricciones que debe cumplir.

18/07/2023 Alberto Angel Fernández. Europa Press/Contacto/JONAS ROOSENS Europa Press

La causa se inició tras la decisión de Yañez de instar la denuncia contra su ex pareja. Por el momento quedó caratulada por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.

Inicialmente la ex primera dama había decidido no denunciar. Fue en una audiencia en la que el juez Ercolini le informó que en el celular de Maria Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se encontraron mensajes suyos con imágenes que daban cuenta de hechos de violencia. Fue cuando se analizó el teléfono en la causa de los seguros. Pero este martes Yañez se comunicó con el juzgado para informar que ahora sí quería iniciar la causa porque en los últimos días había sufrido hostigamiento por parte de Fernández quien se había comunicado con ella, que reside en España con el hijo de ambos.

“Manifestó estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico” por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, describió el juez Ercolini en su resolución.

Así tomó una serie de medidas. Le impuso a Fernández la prohibición de acercamiento a Yañez de 500 metros. “Tal prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”, agregó el juez.

También le prohibió a Fernández la salida del país y que “cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital”. Además le ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación que refuerce la custodia de la mujer quien dijo que se sentía intimidaba porque los agentes que están con ella responden a la custodia del ex presidente.