Caso Damaris: padre di un bambino di età inferiore a tre anni chiede che l'aggressore torni dalla prigione di Challapalca a Chiclayo

Il padre del piccolo Damaris è molto indignato e sgomento dopo aver appreso che Juan Antonio Enríquez García, meglio conosciuto come il» Chiclayo Monster», è stato trasferito nel carcere di Challapalca nella città di Puno, con l'obiettivo di scontare 9 mesi di custodia cautelare in quella prigione.

Come ricorderete, lo stupratore confessato era detenuto nella prigione di Picsi nella città di Chiclayo.

«Beh, sono davvero indignato e preoccupato per quello che hanno portato lì quell'uomo. Quello che farà è far sì che questo processo richieda più tempo, perché deve essere presente qui in tutti i procedimenti. Nella ricostruzione degli eventi deve essere presente», ha commentato in una conversazione con RPP Noticias.

Inoltre, ha indicato che sta parlando con l'avvocato che sta gestendo il caso della figlia minore per presentare un documento (dichiarando nullo il trasferimento di Juan Enríquez). «Ritarderà ancora questo processo. Voglio che il giudizio venga emesso di nuovo, non per tornare alla stessa vita, ma per tornare al lavoro, per continuare a lavorare per i miei figli».

D'altra parte, ha sottolineato che la sua bambina si sta riprendendo giorno dopo giorno. «Grazie a Dio e anche alle cure delle infermiere che hanno avuto grande affetto per il mio bambino».

Alla domanda sulla richiesta della seconda procura penale provinciale di José Leonardo Ortiz, che il bambino di età inferiore ai tre anni sia sottoposto al test precoce di dichiarazione, il padre della famiglia ha assicurato che non avrebbero accettato, in quanto ciò sarebbe una battuta d'arresto per la sua ragazza.

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

«Ritarderà ancora questo processo. Voglio che il giudizio venga emesso di nuovo, non per tornare alla stessa vita, ma per tornare al lavoro, per continuare a lavorare per i miei figli».

Da parte sua, l'avvocato della famiglia di Damaris, ha assicurato che questa decisione dell'INPE, ostacola il processo di indagine in questo caso.

«Dimostriamo indignazione e preoccupazione per il fatto che questa disposizione dell'INPE renderà difficile la ricerca preparatoria, poiché mancano test da effettuare di persona e obbligatori con questa materia. Quindi, quando il Pubblico Ministero programma, ad esempio, la diligenza per ricostruire gli eventi, non si poteva contare sulla loro presenza», ha detto l'avvocato per la difesa della ragazza lesa per la TV Panamericana.

Inoltre, ha dichiarato che «questa situazione e la lontananza con il detenuto porterebbero a una durata più lunga del processo fino alla fine, possibilmente, del periodo di custodia cautelare, e quindi, alla persona potrebbe essere chiesto il rilascio di questo soggetto a causa dell'eccessiva reclusione».

I VICINI HANNO BRUCIATO LA CASA DI «MOSTRO DI CHICLAYO»

Dopo aver appreso questa notizia, i residenti del quartiere José Leonardo Ortiz a Chiclayo sono rimasti totalmente sgomenti dal rapimento e dagli abusi sessuali della bambina di 3 anni e hanno deciso di rendere giustizia con le proprie mani. Decine di persone hanno attaccato la casa di Juan Antonio Enríquez García con pietre e bastoni dati alle fiamme.

La popolazione arrabbiata raggiungeva in precedenza l"esterno della stazione di polizia dove si trovava il «mostro di Chiclayo», che è stato quasi linciato per fargli pagare il crudele crimine commesso contro la bambina di 3 anni, che ha rapito, torturato e successivamente abusato sessualmente di lei.

Come ricorderete, la piccola Damaris è stata rapita in pochi secondi mentre sua madre faceva la spesa in un negozio. Nella sua confessione, l'aggressore ha assicurato di essere ubriaco nel momento in cui ha preso la minorenne e l'ha messa nel suo veicolo.

CONTINUA A LEGGERE