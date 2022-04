Castrazione chimica, la proposta dell'Esecutivo che genera un'altra controversia nel gabinetto incrinato Aníbal Torres

Dalla notizia del riprovevole caso di rapimento e stupro di una bambina di 3 anni, avvenuta in la città di Chiclayo e che ha scioccato il paese, il presidente Pedro Castillo ha annunciato che il governo sta valutando misure drastiche come l'attuazione della castrazione chimica obbligatoria per gli stupratori di minori, adolescenti e donne, come si sta già facendo in altri paesi del mondo.

«Basta con tanta violenza, i crimini di violenza sessuale contro i bambini non saranno tollerati da questo governo, né rimarranno impuniti. Il dolore di questa famiglia è anche nostro, sono indignato per tanta crudeltà», ha detto.

Questo fatto ha aperto un intero dibattito politico. E ha lasciato più crepe in un cabinet che è già abbastanza perso, con voci di un sostituto che suona sempre più forte. Il premier Aníbal Torres ha dichiarato lunedì che il disegno di legge sulla castrazione chimica degli stupratori sarà discusso in seno al Consiglio dei ministri e successivamente in Parlamento. Ha assicurato che questo è un modo per combattere i crimini odiosi.

Alla domanda sulla possibilità di attuare la pena di morte, il capo del Gabinetto ministeriale ha specificato che ciò non può essere eseguito perché «la Corte di San Jose non lo consente».

Tuttavia, l'avvocato penalista Romy Chang ha riferito che l'attuazione della castrazione chimica richiederebbe un percorso legale ingombrante, perché la costituzione afferma che la risocializzazione del prigioniero dovrebbe essere cercata, ma questa è una pena per tutta la vita. Inoltre, a suo avviso, il Patto di San José dovrebbe essere denunciato, perché nessun altro paese membro ha applicato tali sanzioni. Questo processo non è facile, comporta denunce e sanzioni economiche.

Dopo quanto annunciato da Torres, il capo del Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani (Minjus), Felix Chero, era convinto che il Gabinetto dei Ministri avrebbe sostenuto il progetto di legge preparato dal team tecnico del Settore della giustizia.

Ha affermato che parteciperà alla sessione plenaria del Congresso della Repubblica per sostenere e difendere il disegno di legge sulla castrazione chimica «per difendere la nostra posizione, per difendere il nostro progetto perché credo che il fondazione e idee si prestano a discussioni democratiche in cui dovremo difendere la nostra posizione «, ha detto il ministro Canal N.

«[I membri del Congresso] devono capire che i progetti presentati dall'Esecutivo devono essere oggetto di analisi, sicuri di dibattito e discussione, ma scegliere quelli che rispondono proprio alle aspettative sociali. Se questo non viene fatto, purtroppo non stiamo adempiendo alla nostra funzione costituzionale », ha aggiunto.

Tuttavia, come annunciato da Latina, sei panchine si sono pronunciate contro il progetto di Castillo.

MINISTRO CONTRO

Il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, era contrario alla proposta di prodotti chimici castrazione, in quanto ritiene che debba passare attraverso gli studi e vedere se funziona o meno.

Nel frattempo, il ministro del Commercio estero e del turismo, Roberto Sánchez, è stato più cauto. Ha sottolineato che ogni due ore un ragazzo o una ragazza viene violentato in Perù. «Se fosse nostro figlio saremmo pazzi. Ma questa non può essere una decisione di danno contro il danno e la morte. Dobbiamo fare un patto tra tutti noi», ha detto.

Come psicologo, ha sostenuto che la violenza inizia con qualcosa che non notiamo, come quando un padre dice a suo figlio di fare quello che gli dice perché è suo padre. «Se non li consideriamo persone, saranno come oggetti. Lo Stato e la società devono capire che i bambini sono la cosa più sacra che abbiamo», ha detto.

Riguardo a quanto ha detto il ministro Chávarry, Sánchez ha detto: «Non è una mancanza di coordinamento, c'è un approccio, ma prove scientifiche, costi-benefici, politica rispetto ad altri paesi ci daranno maggiori elementi».

ALTRI ESEMPI

La castrazione chimica come misura complementare per gli stupratori di bambini è attualmente applicata in circa 10 paesi. Tra questi ci sono gli Stati Uniti, dove è stato applicato dal 1966; Polonia, Russia, Regno Unito, Australia e Francia. A Mendoza vale anche l'Argentina.

