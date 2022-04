70 workshop gratuiti che puoi seguire in CDMX: yoga, danza, erboristeria, creazione letteraria e altro ancora

Il governo di Città del Messico, insieme al Ministero della Cultura, ti invitano a registrarti per più di 70 workshop gratuiti a Faro Indios Verdes, questo luogo mira a fornire formazione artistica attraverso corsi gratuiti, beni e servizi culturali gratuiti. Arti visive, arti dello spettacolo, arti popolari, teatro, musica, lingua, artigianato, letteratura, salute, benessere, tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono alcuni corsi a cui puoi candidarti compilando questo modulo di Google https://t.co/zk6C9pjNdX, il il link sarà disponibile dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18.

È possibile registrarsi solo per tre workshop, a condizione che gli orari non siano misti. La registrazione è a partire dall'11 aprile e termina il 20 aprile 2022. Il periodo dei workshop termina il 17 luglio 2022. La Lighthouse Network del Ministero della Cultura di Città del Messico invita adulti e bambini a partecipare a queste attività, che mirano a promuovere lo sviluppo della comunità e l'esercizio dei diritti culturali.

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

Il posto si trova in Avenida Huitzilihuitl numero 51, nel quartiere di Santa Isabel Tola nel Gustavo A. Madero ufficio del sindaco. Se per qualche motivo non sei stato in grado di registrarti virtualmente, c'è la possibilità che tu possa recarti sul posto con la seguente documentazione: fotografia in bianco e nero o a colori per bambini, una copia del tuo documento d'identità ufficiale (se sei minorenne, sarà richiesta una copia del documento d'identità del genitore o del tutore), puoi anche contattare questo telefono per ulteriori informazioni 55 57816900.

Faro Indios Verdes si è consolidato in dieci anni come il più importante spazio culturale del nord. «La nostra priorità è offrire un'ampia varietà di workshop, poiché la nostra comunità è anche diversa per età, background e gusto. Questa varietà è ciò che dà ricchezza e vita al luogo», ha affermato Christian López Vega, coordinatore educativo.

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

Alcuni dei laboratori faccia a faccia: Disegno per bambini, Giocare con il riciclaggio, Ceramica, Musica e movimento, Creazione di contenuti per i social network. Danza popolare, Doppiaggio e creazione del personaggio, Chitarra classica, Breaking, Pianoforte, Benessere mentale, Creazione letteraria, Yoga, Medicina tradizionale ed erboristica, Produzione audiovisiva comunitaria.

Alcuni dei laboratori virtuali: arti plastiche, creazione letteraria, arte con materiali riciclati, yoga a casa, canto popolare, cartoneria, danza contemporanea, produzione audiovisiva per la musica, realizzazione di video musicali, burattini con materiale riciclato, disegno, lingua dei segni messicana.

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

raccomandazioni

I workshop possono essere virtuali o faccia a faccia.

Quelle virtuali saranno attraverso le piattaforme Jitsi, Google Meet, Classroom, Zoom e Facebook.

Per i workshop di persona, è necessario frequentare le aule di Faro Indios Verdes.

Se ti sei già registrato virtualmente, non sarà necessario portare la documentazione di persona.

Se il workshop che ti interessa non compare nell'elenco, è perché non c'è più spazio.

Una volta entrato nel registro, è necessario verificare tutti i dati prima di inviare il modulo.

Lo spazio è limitato, quindi è necessario inserire correttamente l'e-mail per evitare problemi con la registrazione.

Tramite e-mail riceverai la conferma e ulteriori dettagli del workshop.

I minori devono essere accompagnati da un adulto durante le sessioni.

Puoi seguire Faro Indios Verdes su Twitter, dove pubblicano costantemente bandi per corsi, culturali attività e anche per conoscere eventuali aggiornamenti su questi workshop.

