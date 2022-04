«Meritano di essere crocifissi»: il deputato del PT si è scagliato contro l'opposizione per la riforma dell'elettricità

Durante il dibattito sulla riforma dell'elettricità, Margarita García García, deputata del partito laburista (PT), ha chiesto la parola per fare una dichiarazione commisurata con la Settimana Santa, chiedendo di «crocifiggere» i legislatori del blocco di opposizione per essere contrari alla proposta promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (PT).

Ad un certo punto durante la seduta, la petista ha chiesto la parola per attaccare i suoi rivali politici, che ha accusato di aver mancato di rispetto al presidente della Camera dei Deputati che all'epoca era membro del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena).

«Lì mostrano la loro poca educazione, e visto che era il segretario di Peña Nieto, sta male lì perché non gli riempivano più le valigie di soldi. Sei un tipo malvagio e misogino, hai mancato di rispetto alla nostra collega presidente donna. E lì se i deputati del PAN, del PRD, del Movimento Cittadino e del PRI non piangono», ha detto il legislatore.

Più tardi, per riferirsi al tradimento che stavano facendo contro il Paese per essersi opposti a questo emendamento legislativo, ha assicurato che «meritano di essere crocifissi», frase che ha causato le risate dei suoi colleghi legislatori che erano vicini ad essa.

«Ancora una volta è dimostrato che sono ipocriti, traditori, Giuda, vende patrie e maleducati. Meritano di essere crocifissi», ha detto García Garcia.

Dopo che questo frammento della discussione è stato rilasciato sui social network, diversi utenti, compresi i personaggi dell'opposizione, hanno iniziato a criticare; tuttavia, la petista ha usato il suo account Twitter per testimoniarlo.

Margarita García ha affermato che il movimento della Quarta Trasformazione (Q4) e i suoi alleati non saranno mai descritti come «vendere patria», poiché non faranno un passo indietro rispetto al segni e strategie di Va X Mexico.

«Potranno dire quello che vogliono sul nostro movimento, ma non saranno mai in grado di chiamarci o interrogarci perché i traditori vendono le loro terre. Con cinici e bugiardi non è un passo indietro!» , ha scritto.

Il voto sulla riforma elettrica è iniziato alle 10:00 di domenica 17 aprile, ma le partecipazioni sono state prolungate per più di 12 ore. Verso le 22:00 si è concluso il primo blocco di 12 deputati (sei a favore e sei contrari), che hanno usato il palco per far conoscere la loro posizione.

La sessione avrebbe potuto essere più agile, ma il blocco dominante (Morena-PT-PVEM) ha posto a ciascun oratore diverse domande, insieme ad altri interventi, per «ritardare» il momento del vertice. Ora, dalle 22:30 circa, è iniziata la partecipazione di altri 12 oratori a questa proposta presidenziale.

Non si sa quanto tempo ci vorrà per completare questa discussione, ma il presidente ha già avanzato un possibile risultato negativo contro la sua riforma in materia di elettricità, motivo per cui è andato sui social network per per avvertire la loro prossima mossa in caso di questo scenario avverso.

«L'ho già detto nel mio rapporto di martedì: qualunque cosa accada, siamo già al riparo dal tradimento. Domani lo spiegherò di nuovo», ha scritto sui suoi social network.

Un'ora dopo, il coordinatore di Morena alla Camera dei Deputati, Ignacio Mier, ha annunciato che l'iniziativa presidenziale per modificare la legge mineraria ha raggiunto il palazzo legislativo di San Lázaro per essere discussa e approvata, probabilmente, lunedì.

Per questo motivo, e al fine di realizzare la strategia di López Obrador, il Consiglio di coordinamento politico (Jucopo) ha accettato la sessione plenaria in modo che non ci siano molti altri ostacoli a questo nuovo progetto e vada direttamente alla sessione plenaria.

