Patricia Chirinos presenta una mozione di interpellanza contro il ministro Betssy Chavez

I membri del gabinetto Aníbal Torres sono ancora sotto i riflettori del Congresso. Questa volta è la volta del ministro del lavoro e della promozione dell'occupazione Betssy Chávez, che nei giorni scorsi è recato l'occhio del temporale dovuto ai controllori del traffico aereo condotti all'aeroporto internazionale Jorge Chavez. Patricia Chirinos, deputata del banco Avanza País, è quella che sta spingendo una mozione di interpellanza per ascoltare il ministro sulla crisi che si è verificata.

«Per quanto riguarda il Ministro del Lavoro e della Promozione dell'Occupazione, ci sono diverse domande riguardanti la sua idoneità e imparzialità per l'esercizio delle cariche», si legge nel documento presentato su uno dei ministri che ha mostrato la massima lealtà al governo Pedro Castillo fin dall'inizio del suo amministrazione e durante le crisi che ha affrontato. Il testo evidenzia anche le domande a Chavez sul suo passato accademico a seguito della recente accusa di plagio registrata nella sua tesi accademica.

». .. i suoi legami con personaggi coinvolti nel reato di traffico di terra e riciclaggio di denaro sporco, così come altre domande che mettono in discussione la sua trasparenza nell'occupare una posizione così di alto profilo» sono anche usati come motivi per mettere in discussione il suo mandato in carica da quando Pedro Castillo è salito al potere. Anche l'aumento del salario minimo di sussistenza è in discussione poiché, secondo la deputata Patricia Chirinos, «avrà un impatto significativo sui tassi di disoccupazione e informalità, nonché sul periodo di inflazione che il nostro Paese sta attualmente vivendo», un effetto che era già stata segnalata da diversi specialisti.

ALTRI PROBLEMI

L'evento che avrebbe motivato la mozione di interpellanza sarebbe stato lo sciopero dei controllori del traffico aereo, che «ha colpito più di 8.000 passeggeri, che sono rimasti bloccati in diversi aeroporti in un momento in cui è stato stimato un movimento economico di S/800 milioni e la mobilitazione di oltre un milione turisti nazionali a settimana. santa», afferma la mozione che cerca di essere ufficializzata.

Anche Betssy Chavez è stata criticata in seguito alla dichiarazione di illegalità del suddetto sciopero. «Il Ministero del Lavoro non autorizza né proibisce gli scioperi. Gli scioperi sono un diritto costituzionale. (...) Lo sciopero viene comunicato ai fini dello sconto»; cioè, che i requisiti formali della legge sui rapporti collettivi di lavoro sono soddisfatti.

Il ministro del Lavoro ha sottolineato che il ministero non può abilitare o vietare le proteste | VIDEO: RPP Noticias

Il Ministero del Lavoro ha dichiarato l'origine della comunicazione dello sciopero in modo che la Società peruviana degli aeroporti e dell'aviazione commerciale (Corpac) prenda precauzioni affinché il funzionamento dell'aeroporto non sia influenzato. «È giovedì che questa ipotesi di legalità viene infranta perché è stato violato l'articolo 82 della legge sui rapporti collettivi, con altri beni legali interessati (il diritto al trasporto aereo). Questo accordo è rotto e il portafoglio laburista dichiara illegalità dello sciopero», ha affermato Chávez.

Di fronte a questo scenario, Diego Bazán, membro di Avanza País, ha affermato che ci sono «motivi sufficienti» per il suo gruppo di lavoro per sostenere la misura promossa dal suo collega. Dall'Alleanza per il Progresso, il suo portavoce, Eduardo Salhuana, ha assicurato che firmerà la mozione di interpellanza. «Il gabinetto Torres se ne sta già andando, ha mostrato una chiara incompetenza» e che «il premier non ha più la fiducia dei cittadini», ha detto al quotidiano di Lima El Comercio. Da parte sua, la deputata Ruth Luque ha detto che esaminerà le argomentazioni scritte nel documento.

