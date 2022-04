I lavoratori sono stati sfidati a recitare il credo per riposare il Venerdì Santo

A Pasqua puoi fare un viaggio e tornare nella tua città natale dove condividi le feste religiose e sono anche momenti di riposo dallo stress del lavoro. Non solo, alcuni riescono a chiedere giorni di ferie, anche se non tutti i datori di lavoro cedono a tale domanda senza prima aver superato un test. Questo è il caso di un video virale su TikTok in cui i dipendenti di un lavoro sono stati sfidati a cantare il credo per fare la pausa il Venerdì Santo.

È successo in Messico e sul social network è già diventato virale. La clip mostra il datore di lavoro che è il cittadino Charli Martell (@ charli_martell) e i suoi lavoratori chiedevano un giorno libero venerdì. Tuttavia, Martell ha definito «atei» coloro che hanno richiesto una vacanza perché non volevano lavorare durante le vacanze.

EL RETO DEL CREDO

Ecco perché ha avuto un'idea geniale: che recitino il credo per lettera, senza balbettare in modo che sappia se sono credenti o sappiano cosa si sta celebrando in questo momento. Se la sfida ha avuto successo, c'è stato riposo. Tuttavia, si rese conto che la maggior parte non era a conoscenza di questa frase e tanto meno poteva pronunciarla di corsa, al punto che iniziarono a ridere dei loro nervi.

Non hanno superato né il test di gruppo né quello individuale. Alcuni sono rimasti nel mezzo della frase, altri si sono dimenticati dei versi. Di conseguenza, non hanno superato alcun test e hanno ritenuto che avrebbero dovuto lavorare il giorno successivo. Ma è stata tutta una bufala, poiché il capo li ha sorpresi venerdì dicendo loro che era una dinamica rilassarli di fronte allo stress quotidiano nell'ambiente di lavoro.

C'è stata una pausa per i dipendenti, che ora faranno stage per il credo e inizieranno ad apprezzare ciò che queste festività rappresentano per gli altri cittadini.

Hanno sfidato i dipendenti di un posto di lavoro a recitare il credo della Settimana Santa per riposare il Venerdì Santo. Video: TikTok/ @charli_martell.

COSA HANNO DETTO GLI INTERNAÚTS?

Il metodo, pur essendo curioso e virale, ha generato una divisione nel social network, alcuni hanno descritto l'uso del credo come eccessivo, mentre altri lo hanno preso con umorismo:

- «Avrei cantato: 'Ovunque tu vada andrò, con una benda sugli occhi', non hanno detto quale credo avessero da dire»,

- «Tu sei il mio credo, pezzo di paradiso, tienimi stretto, il mio trifoglio portafortuna»

- «Li avrebbero soddisfatti e così è stato. Io, in un lavoro, ci hanno detto che è stato il tuo parente a morire, ho detto: 'sì, è il padre di tutti'»

- «Ma il mio Gesù è nato e morto per le nostre vacanze. Perché non dovrei godermelo?» ,

- «Sono ateo, ma sono il credo da quando avevo 5 anni»

- «Dio non è motivo di scherno, ma è vero che, come il Natale, usano queste feste solo come riposo».

