Vicky è andata in cartoleria, la polizia non ha cercato Rosa, Brenda è stata rapita: è così che le donne scompaiono in Messico

Nelle ultime settimane, varie sparizioni di donne hanno allertato la popolazione in diversi stati della Repubblica Messicana, ma sono casi straordinari o una vita quotidiana terribile che fa parte dell'abisso inarrestabile e crisi di circa 100 mila scomparsi?

Le sparizioni di ragazze e donne hanno componenti molto diverse da quelle del genere maschile, purtroppo dietro molte c'è l'abuso sessuale.

Sette donne sono scomparse in media ogni giorno, finora nel 2022 in Messico.

Tra il 1 gennaio e il 14 aprile, 748 donne sono state dichiarate scomparse dal National Registry of Missing and Unlocated Persons.

Il quarantasei percento di tutti i casi si concentra nello Stato del Messico, Città del Messico e Morelos.

Se combinato con Jalisco, Nuevo Leon e Zacatecas, la proporzione sale al 71,5%.

Secondo il registro ufficiale delle donne scomparse finora nel 2022, 320 vittime hanno un'età compresa tra i 10 e i 19 anni.

Questa statistica corrisponde alle donne dichiarate scomparse finora quest'anno e che rimangono in quella condizione, poiché nello stesso periodo sono state trovate 729 in tutto il Messico, 12 delle quali morte.

Nell'ultimo rapporto sul Messico, il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate ha avvertito di un aumento dei casi di donne.

«C'è un notevole aumento dei casi di ragazzi e ragazze a partire dai 12 anni e dalle donne», ha affermato l'agenzia. Tali casi corrisponderebbero a sparizioni legate al rapimento di bambini, all'interno o all'esterno dell'ambiente familiare; alle sparizioni come mezzo per nascondere la violenza sessuale e il femminicidio, il reclutamento e le rappresaglie. Anche le vittime e le autorità hanno denunciato sparizioni finalizzate alla tratta e allo sfruttamento sessuale», ha avvertito.

Il Network for the Rights of the Child in Mexico (REDIM) ha rilevato che ogni giorno 14 persone tra 0 e 17 anni sono state dichiarate scomparse, non localizzato o localizzato nel 2021. Questo si basa sui dati forniti dal National Registry of Missing and Unlocated Persons (RNPDNO) con un taglio dell'11 aprile 2022.

Secondo i dati consultati, dalla registrazione (cioè dal 1964), sono stati segnalati 82.328 bambini e adolescenti in questa situazione e una su cinque di queste persone rimane scomparsa o non localizzata fino all'11 aprile 2022.

Mentre la maggior parte dei casi (80,1%) sono localizzati, l'ONG ha osservato che per ogni 100 persone di età compresa tra 0 e 17 anni che si trovavano, una è stata trovata morta.

Il crimine di Victoria Guadalupe è stato ripugnante, la bambina di soli sei anni è scomparsa dopo essere andata in cartoleria intorno alle 17:15 a il pomeriggio di mercoledì 6 aprile.

La madre di Victoria è uscita nella sua ricerca a cui si sono uniti i vicini, ma la bambina non è stata trovata due giorni dopo avvolta nella plastica nella stessa suddivisione. Il presunto colpevole è stato localizzato da quando un sandalo della bambina è stato trovato nel suo appartamento, l'uomo di 26 anni era originario di Oaxaca.

La scomparsa della quindicenne Rosa María López è stata registrata il 21 marzo. Secondo le informazioni ufficiali, la minorenne della città di Cuapech, Cuetzalan è andata a lavorare e non è tornata, motivo per cui la sua famiglia ha iniziato immediatamente la ricerca.

Uno dei suoi zii ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui ha condiviso che quando ha chiesto di aiutare con un agente di polizia, ha risposto che non si poteva fare nulla e che la ragazza avrebbe dovuto aspettarsi che tornasse di sua spontanea volontà «fino a quando i capricci non passeranno».

Tre giorni dopo, il suo corpo senza vita si trovava vicino a casa sua. Finora non ci sono detenuti per il suo crimine.

(Foto:@jeugeniolopezm)

Durante il mese di marzo, lo stato di San Luis Potosí ha generato allerta tra gli abitanti a causa dell'aumento dei casi di rapimenti e sparizioni di donne.

Nel periodo dal 1 al 31 marzo, il profilo Twitter di FGESLP ha pubblicato 64 file per cercare persone che non potevano essere raggiunte. Del totale, 28 sono donne che sono state segnalate come minori di 18 anni. La situazione è diventata più allarmante a metà mese, quando i casi sono aumentati notevolmente.

Interrogato su questo tema, Miguel Gallegos, portavoce del Sistema di sicurezza dello Stato di San Luis Potosí, ha negato che la situazione dovrebbe generare allarme tra la popolazione, nonostante il notevole aumento del numero di persone scomparse e non localizzate, nonché il modus operandi del autori che sono stati catturati dalle telecamere di sicurezza.

«Ogni caso è un'indagine e una responsabilità da parte delle autorità statali per chiarire i fatti. Oggi è stata una stagione difficile. Alcuni giorni difficili o una settimana complicata. Oggi vorrei anche invitare la società a non allarmarsi. San Luis Potosi non deve allarmarsi. Il governo sta lavorando insaziabilmente per raggiungere la pace sociale «, ha detto Gallegos ai microfoni della stazione radio Factor 96.1.

Brenda è stata rapita e una telecamera ha registrato tutto

La vittima è stata rapita dalla suddivisione di Los Alamos ed è già stata identificata dall'ufficio del procuratore generale dello Stato di San Luis Potosí

Una telecamera di sicurezza situata all'interno di una casa ha catturato il momento in cui Brenda Magdalena González Ibarra è stata rapita nello stato di San Luis Potosí. Secondo il rapporto dell'Ufficio del Procuratore Generale (FGE), il crimine è stato commesso nel Los Alamos Fractionation, un'unità abitativa molto vicina al Parco Tangamanga, uno dei più popolari nella capitale Potosino.

Nelle prime ore di sabato 26 marzo, il video della scena ha iniziato a essere diffuso sui social network. Brenda era fuori dalla casa di un paio di suoi anziani vicini, con i quali si è impegnata in una conversazione su una pompa dell'acqua che correva il rischio di cortocircuito. In quel momento, l'autore del crimine ha fatto irruzione. Finora, la posizione di Brenda non è stata più conosciuta.

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Nayeli scomparve e fu trovata morta: tutta la sua carne fu strappata via

Una settimana dopo che l'ufficio del procuratore generale dello Stato di San Luis Potosí (FGESLP) ha emesso un modulo di ricerca per la scomparsa di Nayeli Alfaro Silva, le autorità hanno riferito il ritrovamento di un corpo che, a loro dire, corrisponde a quello del Una donna di 25 anni. Sebbene l'evento sia stato segnalato ai parenti, hanno sottolineato varie irregolarità come il fatto che non erano in grado di riconoscere il corpo, così come la scomparsa del partner romantico della vittima.

Secondo la madre di Nayeli, giorni dopo la sua scomparsa, erano circa le 7 del mattino del 24 marzo 2022 che sua figlia è stata vista l'ultima volta. Il suo partner romantico sarebbe stata l'ultima persona a stabilire un contatto con lei.

«Sono rimasto colpito perché è uno scheletro. Non vedo un solo pezzo di carne (...) Non lo accettiamo. Attendiamo i risultati dei test del Dna», ha detto Lorena Silva, la madre di Nayeli, ma pochi giorni dopo le autorità hanno confermato che i test erano stati positivi e che si trattava del corpo di sua figlia, in seguito il marito è stato arrestato dopo che era latitante.

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

María Fernanda Contreras Ruíz è scomparsa e il suo corpo senza vita è stato trovato il 7 aprile nel quartiere Exhacienda de Santa Rosa, ad Apodaca, dopo il suo caso, è stato rivelato che solo nel primo trimestre dell'anno, almeno 18 donne sono scomparse a Nuevo León, di cui almeno 10 sono state localizzate.

Giorni dopo è scomparsa anche Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, un giovane di 18 anni, è stata vista l'ultima volta lo scorso 9 aprile nel comune di Escobedo, Nuevo León, dopo aver partecipato con due amici a una festa in una fattoria situata nel quartiere di Nueva Castilla.

Il modulo di ricerca per Debanhi, emesso dalla People Search Commission di Nuevo León, sottolinea che l'ultima volta che l'hanno vista indossava una canotta bianca, una gonna scura e scarpe da ginnastica nere tipo Converse.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Come caratteristiche fisiche è stato dettagliato che è una donna con una corporatura sottile, carnagione bianca e capelli castani, leggera, dritta e lunga. Nel frattempo, in particolari segni si descrive che ha una cicatrice sul mento e sulla mano destra, indossa anche l'apparecchio.

Impunità, rivittimizzazione e banalità dei crimini

La violenza di genere da parte delle istituzioni porta ad alti tassi di impunità per i crimini che colpiscono le donne; secondo Marcela Lagarde, «Assistenza inadeguata e inadeguata da parte delle istituzioni, nel oltre ad essere inaccettabile, aggrava il problema e lo incoraggia»; mentre per Dalia B. Carranco «mettere in discussione il crimine stesso o l'entità del danno subito è, di per sé, un impedimento per le donne che cercano giustizia» (2020, p. 3) e «il fatto che molte delle accuse di crimini contro le donne e le ragazze non sono adeguatamente perseguite o restano impunite ci mostra già un enorme ostacolo: il problema della violenza contro le donne è banalizzato e minimizzato».

A questo proposito, la Commissione per i diritti umani di Città del Messico, nel suo Rapporto sulla violenza di genere nella Procura di Giustizia a Città del Messico afferma:

«Le donne che affrontano la violenza spesso non hanno accesso a rimedi istituzionali efficaci che consentano loro di non essere vittime di alcun tipo di violenza perché sono donne, di fermarla quando sono esposte o sottoposte ad essa, di avere protezione quando sono sottoposte a violenza, che ci sono indagini adeguate quando lo sono è stato esercitato, per ottenere giustizia per gli eventi subiti, per conoscere la verità di ciò che è successo, e soprattutto per non essere nuovamente vittimizzati e violati dalle autorità quando vengono prima di loro. Il risultato è che la stragrande maggioranza di questi crimini rimane impunita; oltre alla tendenza a normalizzare la violenza e incolpare coloro che la subiscono, suggerendo che la violenza è esercitata solo da persone in situazioni borderline o in casi marginali.

(...) «Le informazioni raccolte mostrano che, nonostante il rifiuto sociale delle pratiche discriminatorie e violente affrontate dalle donne, alcune delle quali culminano in espressioni letali, la mancanza di una prospettiva di genere nella cura delle vittime e nelle indagini sui casi contribuisce al fatto che la violenza istituzionale e la sua negligenza o incapacità di mantenere l'impunità e continuare a impedire il pieno godimento e l'esercizio dei diritti umani delle parti lese».

(...) «Per le donne vittime di violenza, c'è una doppia vittimizzazione, istituzionale e sociale, che le costringe a nascondere dolore e vergogna. Gli effetti traumatici durano nel tempo e per molte vittime non è facile trovare sostegno dalle loro famiglie, dai partner o dal personale di supporto psicologico assegnato dalle autorità, quindi la vittima finisce per smettere di parlare dell'aggressione per non imbarazzare o non offendere. La ricerca della giustizia, che inizia con un processo di denuncia che può essere lungo e doloroso, è uno dei modi in cui la vittima può iniziare a ritrovare l'equilibrio della propria vita attraverso la capacità potenzialmente riparativa della pena».

