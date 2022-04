Hanno arrestato un presunto femminicidio che ha ucciso il suo compagno e due minorenni a Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE.- Decenas de personas se reunieron con velas y cruces rosas en el Monumento a la Revolución para caminar en la "Velada para recordar a las que ya no están con nosotras e iluminar el camino de justicia", la cual terminó en el AntiMonumenta. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

I membri della polizia ministeriale hanno arrestato Juan Augusto «N», un presunto femminicidio e forse responsabile dell'omicidio di una donna e due minori nello stato di Veracruz.

Questo crimine è avvenuto il 14 aprile nel comune di Tlapacoyan, dove Susana Carreto Alfonso, sua figlia di 10 anni e un bambino di 7 anni, sarebbero stati privati della vita da Juan Augusto.

Secondo una dichiarazione del procuratore generale dello Stato di Veracruz (FGE), l'arresto è stato effettuato dopo che gli elementi della polizia ministeriale hanno svolto le indagini e presentato le prove appropriate per ottenere il mandato d'arresto.

Ciò è stato concesso e completato nella notte di venerdì 15 aprile, per i reati di femminicidio (da parte di Susana e della ragazza) e quello di omicidio intenzionale qualificato (per quello del ragazzo). I loro corpi sono stati trovati il giorno prima in una piscina d'acqua del comune.

Allo stesso modo, l'ufficio del pubblico ministero ha riferito che Susana Carreto era la partner romantica del detenuto.

El detenido asesinó a su pareja sentimental junto con su hija y otro menor de edad (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

Dopo che l'ordine giudiziario è stato eseguito, il presunto autore sarà presentato in una prima udienza davanti al giudice del processo penale orale e della procedura a Jalacingo per definire il suo status giuridico, nell'ambito del procedimento penale C-55/2022.

Secondo i dati del Segretariato Esecutivo del National Public Security System (SESNSP), da gennaio a febbraio 2022 sono stati registrati a livello nazionale circa 155 femminicidi, di cui 15 si sono verificati nello stato di Veracruz, collocandolo al secondo posto a livello nazionale con il maggior numero di femminicidi.

Lo studio è stato interrotto a febbraio ed è stato pubblicato il 25 marzo. Ma secondo i media locali, a marzo 36 i femminicidi erano stati registrati nell'entità.

D'altra parte, nei giorni scorsi il presunto autore del femminicidio della minorenne è stato collegato al processo Victoria Guadalupe nello stato di Querétaro.

La minorenne ha lasciato la sua casa situata nel Paseos del Marqués Fraccionamiento per recarsi in un vicino negozio di cartoleria il 6 aprile. Tuttavia, dopo diversi giorni senza sapere dove si trovasse e perquisizioni da parte delle autorità, il suo corpo è stato trovato il 9 aprile.

El presunto feminicida de Victoria Guadalupe (Foto: FGE Querétaro)

Secondo le indagini, la causa della morte è stata l'asfissia dovuta a strangolamento e lesioni sessuali.

Lo ha annunciato il Presidente della Corte Suprema di Giustizia (TSJ), Mariela Ponce Villa, lunedì 11 aprile. L'udienza iniziale sul collegamento con il processo si è tenuta e ha specificato che sono stati concessi tre mesi di ulteriori indagini per l'accusa per fornire ulteriori prove.

Il detenuto è stato ammesso al CERESO di San José El Alto e non ha avuto il beneficio di essere rilasciato su cauzione. Il Magistrato ha sottolineato che l'udienza provvisoria si terrà ad agosto.

L'udienza sarà quella in cui verranno rilasciate tutte le prove e verrà determinata la data dell'udienza di prova.

Il sostituto procuratore per le indagini e il perseguimento del crimine, Margarita Luna Téllez Girón, ha colto l'occasione per ricordare che la pena per il reato di femminicidio può variare da 20 a 50 anni di carcere.

CONTINUA A LEGGERE: