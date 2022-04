Crimine a Puente Piedra: la polizia in borghese ha ucciso due criminali che hanno cercato di aggredirlo

Tentativo di aggressione è avvenuto nel distretto di Puente Piedra, nella zona di Zapallal, che è culminato in due criminali deceduti. Un ufficiale del PNP, a cui non è stato rilasciato il suo nome, ha ucciso i teppisti armati su una motocicletta lineare, quando hanno cercato di prenderlo d'assalto a pochi metri da casa sua. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio di venerdì 15 aprile, durante la Settimana Santa.

Secondo le informazioni di Channel N, i racker si sono avvicinati all'ufficiale per commettere l'assalto, quando ha reagito con i riflessi per usare la sua arma da fuoco. Il poliziotto indossava abiti civili, mentre stava tornando a casa sua. I soggetti non si sono accorti che anche l'ufficiale era armato e hanno reagito in ritardo agli spari che hanno portato alla sua morte.

È noto che uno dei criminali è morto sul posto e il secondo durante il trasferimento in ospedale. Finora, l'identità del defunto non è nota e la parte lesa non ha ricevuto ferite o ferite durante lo scontro che ha attirato l'attenzione dei residenti della zona.

È stato riferito che dopo la sparatoria, il personale di polizia della stazione di polizia di Zapallal si è avvicinato alla scena per sigillare l'area. I lavori degli esperti e della Procura sono già stati svolti. Sulla scena, la moto è stata lasciata sdraiata a terra, che era il veicolo in cui i criminali si sono mossi per cercare di commettere l'assalto.

La polizia nazionale peruviana, attraverso il suo account Twitter, ha riferito dell'accaduto. «Due sospetti criminali sono stati uccisi dalle nostre forze di polizia quando hanno cercato di aggredirlo dalle forze armate, a Puente Piedra. Sul posto, i procedimenti legali vengono svolti insieme al personale del @FiscaliaPeru», ha scritto.

INCENDIO NEL PONTE DI PIEDRA

Il mese scorso è scoppiato un incendio in un'officina di motociclette che ha lasciato tre feriti. Erano circa le 5 del mattino Il posto si trova sulla 4a strada nella zona di Los Naranjos, vicino al cimitero della zona e alla Scuola dei Sottufficiali della Polizia Nazionale del Perù. La causa dell'incendio è ancora sotto inchiesta, ma i vigili del fuoco hanno detto di aver visto le tre persone sulla scena.

Queste persone sono state poi portate all'ospedale Puente Piedra. Per fornire maggiori dettagli sull'evento, Lenny Vasquez, rappresentante del comune distrettuale, ha parlato con TV Perù.

«I tre feriti che sono stati portati all'ospedale Puente Piedra con il personale paramedico. Sono in emergenza, stiamo aspettando il primo rapporto del loro status», ha detto.

Sulla posizione dei locali, si trovava in una zona industriale dove ci sono officine meccaniche, magazzini, fabbriche che si trovano al confine con la Panamericana del Nord. «Quello che succede è che limita e lo scopriremo in diversi luoghi, non solo a Puente Piedra», ha detto il rappresentante del comune.

Per quanto riguarda la supervisione di stabilimenti come questo, Lenny Vasquez ha affermato che quando cercano di controllare clandestini o senza licenza magazzini non ci sono leggi che consentano loro di entrare o chiudere i locali.

«La maggior parte di questi posti sono autorizzati, hanno un certificato, ma ci sono sempre alcuni che vogliono sempre essere nell'informalità. La nostra gestione urbana fa un lavoro permanente di supervisione e in molti casi incontriamo questi problemi», ha detto.

