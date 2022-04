Uruguay: un ex candidato sindaco è stato condannato a 9 mesi di carcere per violenza domestica

Un ex candidato sindaco del dipartimento di Paysandú, nell'Uruguay occidentale, è stato condannato per i crimini di violenza domestica contro la moglie e il figlio e il possesso illegale di armi da fuoco. L'uomo in questione è un membro del National Party (partito a cui appartiene il presidente Lacalle Pou) ed ex sindaco della città di Quebracho, Mario Bandera.

Dopo un accordo tra la sua difesa e la Procura, Bandera dovrà scontare nove mesi di carcere con libertà vigilata e tre mesi di lavoro comunitario, ha detto il procuratore del caso, Carlos Motta, al quotidiano El País.

Dovrai anche sottoporti a un trattamento psicologico e verrà allegata una cavigliera elettronica. Se non ci sono dispositivi disponibili nel dipartimento, Bandera sarà tenuta sotto custodia della polizia, come prevede il protocollo.

Tuttavia, è improbabile che la misura di custodia avvenga a causa dell'espansione del budget per le cavigliere elettroniche di 4 milioni di dollari, per acquistare il 50% in più di cavigliere nel 2020, aggiungendo 1.500 dispositivi per l'intero Paese entro la fine di quell'anno.

Secondo il pubblico ministero, durante l'udienza il nazionalista «ha riconosciuto i fatti, che ha avuto uno sfogo, che ha superato le espressioni verbali che ha detto, e che questo ha colpito la vittima». Motta ha anche assicurato che l'ex candidato ed ex sindaco andrà a vivere in una fattoria di sua proprietà fuori dalla città di Paysandú, capitale del dipartimento. Ciò significa che è a circa 70 chilometri da sua moglie e suo figlio.

Da parte sua, il capo della polizia di Paysandú, Eduar Alvez, ha dichiarato che Bandera è stato arrestato mercoledì sera e che la denuncia è stata fatta da sua moglie, che è il direttore delle finanze del municipio di Paysandu, Andrea Bottesch. Il poliziotto ha confermato che nella casa di Bandera sono state trovate armi da fuoco e armi da taglio che non sono state dichiarate e non formalizzate.

La denuncia è stata fatta dopo uno «sfogo» dell'ex candidato dove ha esercitato violenze verbali e psicologiche nei confronti del compagno, ha detto Motta. Secondo i resoconti ufficiali, Bandera ha tagliato una pianta, il tappeto sulla scala e le tende di una stanza della sua casa con un coltello come forma di minaccia. A quel tempo, sua moglie decise di fare una borsa e andarsene con suo figlio. Ha chiesto a un'amica di andarla a prendere ed è allora che ha presentato la denuncia presso la sede di Paysandú.

D'altra parte, l'avvocato difensore di Bandera ha negato durante l'udienza che ci siano stati episodi di violenza fisica tra la coppia.

Mario Bandera ha una lunga carriera all'interno del Partito Nazionale in Uruguay. Durante le elezioni comunali è stato eletto sindaco della città di Quebracho nel 2010. Nel febbraio 2015, si è dimesso da quell'incarico per candidarsi alla rielezione e, lo stesso giorno, è entrato in carica come sindaco di Paysandú, rifornendo Bertil Bentos, che si è dimesso per candidarsi.

Nelle elezioni del maggio 2015, è stato rieletto sindaco del Comune di Quebracho, assumendo il 10 luglio 2015. È stato durante i mesi da maggio a settembre 2020 che ha gareggiato come candidato per il municipio di Paysandú e il secondo candidato bianco più votato (come vengono chiamati i membri del Partito Nazionale) è uscito, dietro l'attuale sindaco, Nicolás Olivera.

Prima della denuncia, è stato assunto come consigliere della Commissione amministrativa del fiume Uruguay (CARU).





