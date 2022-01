Nahitan Nández publicó su descargo tras ser acusado de violencia doméstica y realizó una denuncia penal contra su ex pareja

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Argentina - Estadio Campeon del Siglo, Montevideo, Uruguay - November 12, 2021 Uruguay's Nahitan Nandez reacts Pool via REUTERS/Matilde Campodonico

En las últimas horas del 2021 se conoció una noticia que impactó en el ambiente del fútbol uruguayo y sudamericano. Nahitan Nández, el mediocampista que en la actualidad milita en el Cagliari de Italia y que tuvo un recordado paso por Boca Juniors en la Argentina, recibió una denuncia de su ex pareja y madre de sus dos hijos por “violencia doméstica, psicológica y patrimonial”.

Según reportes de la prensa local, la Fiscalía de 4to turno de Maldonado, Uruguay, dispuso la detención del volante para indagarlo. Pero cuando la policía se dispuso a ir a buscarlo a su vivienda, se notificaron de que el volante de la selección charrúa ya había salido del país con destino a Italia para reincorporarse a su club que participa de la Serie A.

A partir de lo sucedido, el futbolista, que en los últimos partidos del selección charrúa fue titular en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, hizo difundir un comunicado a los medios uruguayos que no publicó en sus redes sociales personales. “Mi partida de Uruguay fue el 29/12/2021 dado que debía reintegrarme a mi Club en Italia el día 31/12/2021. Ello claramente fue antes de haberse presentado la denuncia contra mi. Los hechos denunciados son falsos y han sido difundido en redes sociales”, dijo Nández.

Acto seguido, el ex mediocampista del Peñarol confirmó que denunció penalmente a su ex pareja, Sarah García, por las acciones que esta llevó adelante contra su persona. “Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados. Como padre asumí y continuaré asumiendo todas las obligaciones que me corresponden”, agregó el jugador de 26 años.

Nández milita en el Cagliari, de la Serie A italiana (REUTERS/Ciro De Luca)

Hay que destacar que Nández retiró todas las imágenes que tenía junto a su ex pareja de su cuenta de Instagram. “Con la tranquilidad de haber obrado con responsabilidad y respeto, aguardare que la justicia investigue la veracidad de los hechos y, en definitiva me de la razón”, sumó en su declaración el futbolista que jugó en el Xeneize durante dos años (2017-2019).

“Siempre trate de darle lo mejor a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, junto a toda mi familia. Mi prioridad siempre fue, es y será preservarlos”, concluyó en su reflexión.

Una vez que trascendió la denuncia contra Nández, se supo que la misma era de orden local y no internacional. El diario Ovación, de Uruguay, indicó que fuentes judiciales le confirmaron que los hechos por los que se produjo la acusación se habrían llevado a cabo en el exterior, más precisamente en Argentina y en Europa.

El volante uruguayo jugó dos temporadas en Boca Juniors (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El comunicado de Nández tras la denuncia por violencia de género de su ex pareja

Ante los trascendidos de prensa corresponde señalar que:

Mi partida de Uruguay fue el 29/12/2021 dado que debía reintegrarme a mi Club en Italia el día 31/12/2021. Ello claramente fue antes de haberse presentado la denuncia contra mi.

Los hechos denunciados son falsos y han sido difundido en redes sociales. Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados.

Como padre asumí y continuaré asumiendo todas las obligaciones que me corresponden.

Con la tranquilidad de haber obrado con responsabilidad y respeto, aguardare que la justicia investigue la veracidad de los hechos y, en definitiva me de la razón.

Siempre trate de darle lo mejor a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, junto a toda mi familia. Mi prioridad siempre fue, es y será preservarlos.

SEGUIR LEYENDO: