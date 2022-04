Le migrazioni chiariscono il motivo della mancanza di passaporti: «Nel 2020 non sono stati acquistati»

Il sovrintendente alla migrazione, Jorge Fernández, ha dichiarato che questo aprile riceveranno circa 80.000 passaporti in anticipo per essere in grado di coprire con la forte domanda dopo il caos che si è verificato lunedì scorso all'aeroporto Jorge Chavez a causa della mancanza del documento. Pertanto, ha anche assicurato che la responsabilità di questo fatto non ricade completamente sulle autorità attuali, ma si è invece protetto dal fatto che non sono stati effettuati acquisti di opuscoli per tutto il 2020.

«L'ultimo acquisto di passaporti è stato effettuato nel 2019 e il prossimo acquisto è stato effettuato nel novembre 2021. Cioè, durante il 2020 non è stata fatta alcuna acquisizione di passaporti», ha detto in un'intervista a Canal N.

Ha indicato che questo fatto avrebbe in qualche modo accorciato la fornitura di opuscoli, poiché nel 2020 sono stati consegnati i passaporti acquistati nel 2019. Ha anche sottolineato che finora quest'anno 2022, i passaporti consegnati sono quelli acquisiti in un contratto nel febbraio di quest'anno, seguendo il processo iniziato a novembre 2021.

«Le responsabilità del caso devono essere analizzate dai casi appropriati. (...) C'è un dovere di supervisione, ma i sovrintendenti non hanno necessariamente una responsabilità», ha detto, quando gli è stato chiesto chi sarebbe responsabile del caos che si è vissuto nei giorni scorsi.

RICEVERANNO 80.000 PASSAPORTI AD APRILE

Il sovrintendente ha sottolineato che finora sono stati consegnati ai cittadini circa 12.000 passaporti. Inoltre, ha detto che riceveranno 80.000 notebook entro la fine del mese.

Secondo un rapporto di controllo dell'Ufficio del controllore, preparato dal 30 settembre 2021 all'8 febbraio 2022, è stato registrato che più di 77.000 cittadini hanno pagato il passaporto, nonostante fossero disponibili solo 63.230 notebook . Ciò significa che 13.770 persone non hanno ricevuto il servizio e il prodotto per cui hanno pagato.

«Da quando siamo entrati in carica, ci siamo coordinati con il fornitore del passaporto. Ho avuto l'obbligo di consegnare 300mila contributi il 13 maggio, la consegna anticipata dei notebook in modo, senza ancora conoscere l'esistenza di questo studio dell'Ufficio del Controllore, per soddisfare le aspettative che la popolazione e il diritto costituzionale di avere un passaporto», ha spiegato Fernández.

Così, ha riferito che lunedì 11 aprile hanno ricevuto 16.000 passaporti, il che ha già permesso di consegnare più notebook ai cittadini.

«Lunedì abbiamo consegnato 1.350 passaporti; martedì 950 passaporti; mercoledì 900 passaporti e giovedì 824 passaporti», ha detto.

Con questo, ha detto che avrebbero già soddisfatto la domanda per i 77.000 passaporti richiesti e pagati dalle persone.

AFFERMA CHE I PASSAPORTI NON MANCHERANNO PIÙ PER LE PROCEDURE

Il rappresentante della Sovrintendenza Nazionale alla Migrazione ha dichiarato di aver già fatto l'analisi di questo caso e sta gestendo l'acquisto di più passaporti per evitare scenari come quelli vissuti all'aeroporto Jorge Chavez e alla periferia della sede di Breña.

«Stiamo analizzando tutte le circostanze. Abbiamo fatto l'analisi del caso. Dal primo giorno in cui abbiamo assunto la direzione, abbiamo discusso con il fornitore e il fornitore ci sta dando passaporti anticipati. Stiamo soddisfacendo la domanda (ultima con circa) 80mila passaporti che riceveremo prima della fine del mese», ha spiegato.

Con questa cifra, secondo Jorge Fernández, ci sarà abbastanza stock per tre mesi di consegna. In questi tre mesi, inoltre, verranno ricevuti altri 604.000 passaporti. Pertanto, è previsto che entro il mese di giugno le persone possano essere presenti senza appuntamento e riceveranno il passaporto lo stesso giorno della domanda.

