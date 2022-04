Ministri, membri del Congresso e autorità chiedono giustizia per i piccoli Damaris e chiedono l'ergastolo per il «mostro Chiclayo»

Prima della s rapimento e stupro di Damaris, la bambina di 3 anni indignata a Chiclayo, diverse autorità hanno mostrato la loro indignazione e hanno chiesto giustizia per il piccolo. Membri del Congresso, ministri e persino ex funzionari pubblici hanno alzato la voce sui loro social network. La richiesta per la punizione di Juan Antonio Enriquez, il soggetto responsabile di questa atrocità, è unanime.

La prima a parlare è stata la vicepresidente della Repubblica e capo del Ministero dello Sviluppo e dell'Inclusione Sociale, Dina Boluarte, che l'ha espressa indignazione per questo caso e ha chiesto che cadesse tutto il peso della legge contro l'aggressore.

«L'insicurezza e la violenza nelle strade hanno preso un'altra vittima: una ragazza è stata rapita e violentata sessualmente a Chiclayo. Chiediamo che venga esercitato tutto il peso della legge contro l'aggressore, che è già stato catturato. La bambina e la sua famiglia richiedono il nostro pieno sostegno», ha detto Boluarte.

La ministra per le donne e le popolazioni vulnerabili, Diana Miloslavic, è stata un'altra di quelle che hanno alzato la voce a sostegno di Damaris. Ha espresso la sua condanna per il crimine commesso contro la vittima. «La mia clamorosa sentenza del crimine contro la bambina di 3 anni aggredita sessualmente. Chiedo alle nostre autorità e al sistema giudiziario la punizione più severa contro lo stupratore. Continueremo a fornire assistenza alla vittima e a sostenere la loro famiglia», ha detto.

La deputata di Avanza País Patricia Chirinos ha espresso la sua rabbia, menzionando che questo caso non può rimanere impunito. «La dolorosa scomparsa e lo stupro condannabile della bambina di 3 anni non possono rimanere impuniti. Il sanguinoso aggressore deve essere perseguito e processato con l'ergastolo! È urgente che @MimpPeru, @FiscaliaPeru e @PoliciaPeru agiscano diligentemente. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos», ha detto.

Da parte sua, Flor Pablo, parlamentare del partito Morado, si è sentita indignata ed ha espresso il suo ripudio dell'aggressore di questo minore. «#JUSTICIAPARADAMARIS Non ci sono parole che possano mostrare il ripudio, la condanna e l'indignazione nei confronti dello stupratore di una bambina di 3 anni a Chiclayo. Il @FiscaliaPeru ha agito rapidamente, ma dobbiamo garantire che la magistratura dia una sanzione esemplare. Mi informano che il Women's Emergency Center è in contatto con la famiglia e la sostiene. Invito i media e i cittadini a non condividere immagini o video del minore. Non possiamo permettere che vengano smascherati e rivittimizzati. Darò seguito per assicurarmi che sia fatta giustizia», ha detto.

Chiclayanos marcia chiedendo giustizia per Damaris

Nel frattempo, Kelly Portalatino, un deputato del partito Peru-Libre, chiede che il mostro di Chiclayo sia punito in modo esemplare. «Caro Dio! Che tutto il peso della legge ricada su questo malato, che ha rapito e oltraggiato il piccolo Damaris di 3 anni nella città di Chilcayo. Ora è ricoverata all'ospedale Las Mercedes ed è stata ricoverata in sala operatoria. #JUSTICIAPARADAMARIS», ha detto.

Da parte sua, il legislatore dell'Azione Popolare, Ilich López, sottolinea che le differenze al Congresso devono essere accantonate per risolvere i problemi reali.

«Le discrepanze politiche devono essere messe da parte e iniziare a risolvere i problemi reali come la tragedia #Damaris in #Chiclayo. Invito i miei colleghi di @congresoperu a legiferare a favore di una maggiore protezione per i nostri figli», ha detto.

Inoltre, l'avvocato ed ex ministro delle donne, Rosario Sasieta ha espresso la sua profonda tristezza e indignazione per questo caso. «Mi chiedi perché la mia anima è in mille pezzi? Da una bambina di 3 anni indignata a Chiclayo. Grato al nostro NPP che in meno di 24 ore ha catturato i miserabili. La ragazza ricoverata. Chiediamo velocità e massima sanzione del famigerato aggressore», ha scritto.

RIMANDO IN CUSTODIA

Il secondo tribunale investigativo preparatorio di José Leonardo Ortiz ha ordinato nove mesi di custodia cautelare per Juan Antonio Enríquez García, accusato dei crimini di stupro e rapimento in lutto di una bambina di tre anni.

Il capo della suddetta Corte, María Vasquez Vasquez, ha ordinato il provvedimento in risposta a una richiesta della Procura della Repubblica che accusava Juan Antonio Enríquez dei suddetti crimini.

