Tessy Linda conferma che Nestor Villanueva è uscita con lei mentre piangeva in televisione per Florcita Polo

Dopo che Florcita Polo ha annunciato in un comunicato che il suo matrimonio con Néstor Villanueva era giunto al termine, il cumbiambero è apparso in diversi programmi televisivi che assicuravano che amava ancora sua moglie e che desiderava riavere la sua famiglia.

Tuttavia, secondo la ballerina Tessy Linda, durante il volta che il cantante di cumbia è apparso in televisione cercando di riconciliarsi con la sua ancora moglie, ha ricevuto messaggi da Néstor che le diceva che l'amava e che stava per combattere per la storia d'amore che stavano iniziando.

Interrogato da Magaly Medina, il ballerino ha sottolineato che questo è successo a febbraio e che in ogni momento il cumbiambero le ha detto che era separato e che non aveva intenzione di tornare a Florcita Polo.

Inoltre, ha detto che in quel momento le credeva perché si conoscono da anni. « Nestor è un ragazzo molto educato che sa convincere la gente, non mi ha vittimizzato o altro perché anche io ho commesso un errore, non dovrei credergli », ha detto.

Nell'intervista che ha avuto sul programma Magaly Tv: La firme, Tessy Linda ha anche mostrato alcuni messaggi ad alta tensione che ha condiviso con Néstor Villanueva quando erano incontri, in cui gli ha chiesto di vederlo per un abbraccio e dormire a casa della sua amica.

In un altro momento, la ballerina pensava di aver commesso un errore nel credere che tutto ciò che la cantante le diceva, questo senza immaginare che stesse interessando una famiglia e Florcita Polo, che in diverse occasioni è uscita piangendo chiedendo di smettere di coinvolgere il suo ancora marito.

« Sono qui per ammettere di aver fatto un errore; ma ho i pantaloni addosso bene per ammettere che li ho fatti », ha detto alla presenza di Susy Díaz, che è venuta anche al programma per fare alcuni commenti sulla questione.

Infine, Tessy Linda ha indicato di aver preso la decisione di lasciare Nestor Villanueva quando lo ha visto piangere in televisione dicendo che era disposto a riavere la sua famiglia.

«Mi sono lasciato trasportare da certe cose. Gli ho creduto quello che mi diceva da quando ci conoscevamo anche noi. Era sempre solo. Mi chiamava sempre. A un certo punto ho pensato che fosse vero che era separato . Dopo aver dichiarato che avrebbe riavuto la sua famiglia, è stato allora che ho deciso di stare lontano», ha detto.

Tessy Linda ha sottolineato che a un certo punto ha creduto alle parole di Néstor Villanueva, che le ha detto che non sarebbe tornata da sola a Florcita Polo.

QUANTO PASSA NÉSTOR VILLANUEVA DA PENSIÓN AI SUOI FIGLI?

Secondo Susy Díaz, Nestor Villanueva rispetta il mantenimento dei suoi piccoli, ma spenderebbe una somma di denaro piuttosto bassa, perché secondo l'ex deputato, in totale le dà solo 100 suole a settimana.

L'ex vedette ha anche sottolineato che la possibilità di una riconciliazione tra il cantante e sua figlia Florcita è completamente esclusa dopo che si è saputo che era infedele in più di un'occasione, quindi è conveniente per cumbiambero firmare il divorzio di comune accordo.

