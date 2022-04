Qual è la procedura chirurgica a cui verrà sottoposto Juan Soler

Dopo che l'attore argentino Juan Soler ha registrato una campagna per il 10 maggio per celebrare la festa della mamma, ha confermato davanti alle telecamere che si sottoporrà a una procedura chirurgica.

Il rubacuori della telenovela ha riferito ai giornalisti dello spettacolo mattutino Sale el Sol che eseguirà un intervento chirurgico a causa di un'ernia inguinale che contiene nel suo corpo, così ha commentato di essersi privato di varie azioni che compie nella sua vita quotidiana come l'esercizio, tuttavia, il suo atteggiamento nei confronti della presunta operazione è intatto: «Sono senza palestra da più di tre mesi e mezzo, ma con uno spirito alto», ha detto.

Dopo aver spiegato la procedura che dovrà seguire in ospedale, ha invitato scherzosamente tutti i media presenti all'intervista a fargli visita in ospedale, aggiungendo che potrebbero tenere un incontro divertente.

«Sarò via un giorno, lunedì finisco di registrare, vado in ospedale e fanno l'intervento, che è laparoscopia, che è molto veloce, dormirò quella notte in ospedale, quindi chiunque voglia venirmi a trovare, sono tutti invitati, ci sarà schifo*, patatine, musica, cena, danza, spettacolo, tutto», ha scherzato. Juan Soler.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Ha anche confermato che avrebbe trascorso solo due notti nella clinica dove verrà operato, in modo da poter entrare rapidamente nei forum in cui lavora, tuttavia, ci sono varie cure che deve seguire alla lettera: «No, se c'è cura, non posso portare, quindi sai, anatra sulla schiena (...) non saremo in grado di fare tutte quelle cose quella notte, ma tutto il resto sì, saremo calmi senza sollevare peso», ha aggiunto.

Ha anche negato di aver paura degli interventi chirurgici, perché ha confermato di essere «zero» nervoso in queste situazioni, ha persino sottolineato che lui stesso applica le sue iniezioni o altri processi di cui il suo corpo ha bisogno.

«No, sono bloccato a zero con quelle cose, mi inietto, mi infilo, mi inietto la mia famiglia, le mie figlie, no, non mi dà zeri, infatti mi hanno visto ieri e il dottore mi ha detto 'Beh, devi programmare a poco a poco, 'e ho detto 'È urgente? ' e lui disse 'No, non è affatto urgente, ma devi occupartene»».

Per questo motivo, l'attore 56enne ha detto che avrebbe dovuto posticipare le sue vacanze di Pasqua, che avrebbe trascorso in un ranch, questo perché il medico gli ha vietato qualsiasi attività che avesse pianificato in quel luogo, quindi trascorrerà il periodo di vacanza nel CDMX.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

«Stavo per andare in un ranch per andare a nuotare per correre per portare il buon Borges a respirare aria fresca, ma il dottore mi ha proibito, e andare in un ranch per sedermi, guardare i cavalli correre, la gente nuota, Borges si diverte, non sono disposto. Ho intenzione di rimanere e godermi Città del Messico, che è con un tempo così bello in questo momento e forse durante il fine settimana andrò al ristorante di un amico», ha detto Juan Soler.

Recentemente, l'attore è stato coinvolto in varie voci su una presunta relazione con la giornalista Paola Rojas, dallo scorso 19 marzo, il già citato giornalista messicano, ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale un video che denotava un momento molto piacevole abbracciato con il famoso, insieme ad altri due amici, una situazione che ha ripreso diverse voci prima della relazione di una coppia.

«Già molto vicino al Soler, giusto? Dovrebbero già camminare», «Che bella coppia», «Molto bello!!!! Paola e Juan Soler coppia molto bella», «Entrambi meritano la possibilità di essere felici! Spero che scorra qualcosa di bello», sono stati alcuni commenti dei follower di Paola.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

