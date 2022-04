L'ex comandante dell'esercito ha detto che Pedro Castillo gli ha chiesto di promuovere i colonnelli

Durante la sessione della Commissione di controllo del Congresso della Repubblica, l'ex comandante generale dell'esercito, José Vizcarra, ha ratificato il suo versione che il presidente Pedro Castillo ha chiesto ai colonnelli Carlos Sánchez Cahuamanca e Ciro Bocanegra Loayza di promuovere.

L'ex comandante ha partecipato come testimone al gruppo di lavoro del Parlamento, tramite una conferenza virtuale. Ha presentato una serie di screenshot di quelli che sembrano essere messaggi con cui avrebbe condiviso il presidente, che ha salvato nei suoi contatti come 'Profe'.

In questo modo, ha confermato che gli è stato chiesto di promuovere i due colonnelli. Nel caso di Bocanegra, gli chiese di promuoverlo alla carica di generale di brigata.

«Ho chiesto al presidente che abbiamo solo il ministro (della Difesa, Walter Ayala) e lui. Abbastanza sicuro, era d'accordo. Gli ho spiegato di nuovo 'Questo signore non posso ascendere'. Il Presidente mi ha ascoltato in silenzio fino a quando, alla fine, ha detto «Beh, signor generale, rispetteremo allora la decisione che ha preso come istituzione». Ma lui rispose: 'Voglio solo chiederti una cosa. Dimmi e non possiamo fare niente per il signor Ciro Bocanegra? Ha già insistito per uno, solo uno», ha detto alla commissione.

Inoltre, i messaggi che aveva ricevuto dal presidente mostrano che gli aveva chiesto di contattare l'allora segretario del Palazzo del Governo, Bruno Pacheco, il che era strano per Vizcarra.

Il presidente gli ha scritto su WhatsApp: «Generale, buon pomeriggio, le chiedo di parlare con Bruno di alcune questioni urgenti». Quindi allego il contatto dell'ex segretario.

«Non c'era nessun argomento (da discutere) con il segretario. Normalmente, il canale è il ministro della Difesa», ha detto Vizcarra durante la sua testimonianza al Congresso.

In questo modo, ha confermato che c'era una pressione da parte di Bruno Pacheco, che era già sotto un ordine di detenzione preventiva di 36 mesi nel caso del ponte Tarata III.

«Mi manda un altro messaggio, che sembra che lo stesse inoltrando dall'ordine che qualcuno gli aveva fatto. Dice: 'Il comandante dell'esercito Victor Hugo Torres Quispe per colonnello'», aggiunge.

Nei messaggi sullo schermo puoi vedere che questo messaggio aveva la notifica che era stato inoltrato da un'altra chat. Ciò significherebbe che il presidente stava ricevendo richieste o ordini da una terza persona su quali persone promuovere all'interno delle forze armate.

Il presidente del Congressional Oversight Committee, Hector Ventura, ha confermato di aver già ascoltato 25 testimoni in questo caso. Di questi, la qualità di 8 di questi è cambiata in «ricercata».

L'ex comandante generale dell'esercito José Vizcarra ha partecipato alla Commissione di audit come testimone | VIDEO: TV Perú

IN COSA CONSISTE LO SCANDALO DELLA PROMOZIONE NELLE FORZE ARMATE?

Il caso delle promozioni nelle forze armate è venuto alla luce quando Pedro Castillo ha rimosso sorprendentemente il capo dell'esercito , il generale José Vizcarra e il capo dell'Aeronautica Militare, il generale Jorge Chaparro, all'inizio di novembre 2021.

I due generali erano stati nominati dal presidente ad agosto, hanno riferito dopo aver ricevuto pressioni dall'allora ministro della Difesa, Walter Ayala, e dall'ex segretario del Palazzo del Governo, Bruno Pacheco, per promuovere irregolarmente ufficiali legati al governo. Queste promozioni non si sono concretizzate.

Così, l'Ufficio del Procuratore della Nazione ha aperto un'indagine l'11 novembre contro Ayala e Pacheco, sostenendo presunte pressioni sui capi dell'esercito e dell'aeronautica per favorire alcuni ufficiali nel processo di promozione annuale.

Entrambi i funzionari si sono dimessi e sono ora indagati per determinare se hanno commesso «la presunta commissione dei reati di abuso di autorità e sponsorizzazione illegale, previsti e sanzionati dal codice penale», secondo un documento della Procura.

CONTINUA A LEGGERE