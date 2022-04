Carlos Ignacio ha giustificato il video in cui Silvia Pinal è disorientata in un'intervista

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Durante la prima settimana di aprile è stato diffuso sui social network un video che si è posizionato nella tendenza dei social media, dopo che la prima attrice, Silvia Pinal, è riapparsa sulle telecamere per annunciare il suo ritorno sul palco.

Tuttavia, il video che ha rapidamente trasceso su tutti i siti Web è diventato una tendenza a causa delle critiche ricevute dal materiale audiovisivo trasmesso dal programma serale di Imagen Televisión, De Primera Mano.

Il collega dell'attrice messicana, Carlos Ignacio, con cui parteciperà alla commedia Caperucita: Che succede a tua nonna! , ha rotto il silenzio dopo migliaia di critiche ricevute sui social media.

«Silvia voleva chiudere il suo ciclo teatrale, era l'unica cosa che doveva fare, il teatro per bambini ed è per questo che è stata incoraggiata a fare la pièce ed è per questo che l'abbiamo scritta appositamente per lei», ha detto sul canale YouTube, Delarosatv.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

«Quel giorno, soprattutto Silvia non aveva dormito, ha passato la notte a tossire, così le abbiamo detto, abbiamo cancellato tutto, 'no, se la conferenza è già lì, vado vio' e si è presentata alla conferenza», ha ricordato.

Più tardi, la 72enne comica messicana ha fatto notare che Silvia Pinal era distratta, in quanto aveva un microfono, e che era totalmente concentrata sul libretto, come ha sottolineato nel video del DPM .

«Alla conferenza è stato molto bello e poi sono iniziati gli eccessi di tosse, ma siamo andati in ufficio a leggere il libretto e questo era il link live. Silvia ha portato il suo suggeritore, si concentra su una cosa», ha detto l'interprete che ha partecipato a Una famiglia di dieci.

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

Per quanto riguarda le voci secondo cui Silvia Pinal sta perdendo la memoria, Carlos Ignacio ha confessato che è difficile per lei lavorare, ma è qualcosa di normale per la sua età: «Dipende dall'età e dalle facoltà che stai perdendo, non sta perdendo la memoria, quello che succede è che ha difficoltà».

Infine, l'interprete, che darà vita al Lupo Feroce nella produzione teatrale, ha ribadito che la prima attrice messicana di 90 anni era in modo stabile durante l'intervista in materia di salute e che presto potranno vederla pienamente durante la produzione che è anche diretta da lui.

«Silvia Pinal sta andando molto bene ed è così che lo vedrai nella commedia. Non ho sentito l'interlocutore ed ero concentrato sulla lettura del suo copione. Ci vogliono mille interpretazioni, ma è molto buona, andrà meglio», ha aggiunto per il canale YouTube.

La reazione dell'attore messicano è stata dovuta alle accuse che sono state diffuse sui social network, oltre ai punti che alcuni artisti hanno fatto, come il caso del famoso interprete, Eduardo España, che ha usato il suo account Twitter e ha notato il suo dispiacere nel mostrare la prima attrice in quel modo.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

«Pessimo gusto smascherare una signora come Silvia Pinal e farle domande spaventose. Mi sembra una mancanza di rispetto, visione giornalistica e buon senso. Con tutto il rispetto», ha detto uno dei protagonisti della serie Televisa, Vecinos.

Era la fine di dicembre quando Silvia Pinal è stata dimessa dall'ospedale privato di Città del Messico, dopo essere stata ricoverata per essere risultata positiva al COVID-19, lo ha riferito la figlia dell'istrionista, Sylvia Pasquel.

CONTINUA A LEGGERE: