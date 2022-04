Fernando del Solar ha rivelato le foto del suo matrimonio e ha scatenato voci sulla gravidanza con Anna Ferro

Fernando del Solar è stato uno dei piloti più amati dai messicani, visto che per anni è stato uno dei titoli della mattinata Venga La Alegría, un programma televisivo Azteca che gli ha permesso di rimanere uno degli spettatori viziati nonostante non ci sia più. Ora l'argentino ha condiviso sui suoi social alcune fotografie che confermano il suo matrimonio con Anna Ferro, oltre a una in particolare che ha già scatenato voci di una possibile gravidanza.

Ciò che è stato menzionato in alcuni media e piattaforme come Twitter è ormai una realtà: Fernando del Solar e Anna Ferro si sono sposati ufficialmente, in una cerimonia molto intima che è stata catturata per sempre da un famoso social magazine, che ora ha rivelato un primo assaggio di quello che è uno dei matrimoni più importanti previsto nel campo dello spettacolo di hosting, in quanto l'argentino mantiene un folto gruppo di fan grazie alla sua partecipazione al programma condotto da Cynthia Rodríguez e El Capi Pérez.

«Alla fine, dopo averle chiesto di sposarlo... Ho sposato questa bomba @annaferro8!! Nel paradiso @breathlesscancunsoul Era il 22 marzo e mi ha dato il «Sì»... abbiamo trionfato. Grazie @hola_mx per una bella intervista», ha scritto.

Ha subito ricevuto migliaia di like e commenti, tra cui alcuni suoi colleghi del medium come Vielka Valenzuela, che ha scritto: «E ho mantenuto il segreto heh, heh, heh»; Odalys Ramírez: «Congratulazioni», mentre altri come Pedro Prieto, Juan Martín Jauregui e Jimena Pérez La Choco se ne sono andati loro più congratulazioni accompagnate da emoji di cuori e applausi.

Nonostante la celebrazione con la foto, sarebbe un'altra immagine che ha dato qualcosa di cui parlare nel mondo dello spettacolo poiché entrambi posano sorridenti in camicie di cotone bianche e tengono la pancia di Anna con una mano, quindi la posa di una gravidanza apparente ha già generato reazioni sui social reti, oltre al fatto che ha condiviso il post nelle sue storie insta e ha inserito la didascalia: «Siamo incinta? ».

«Molto buono per Fer, perché dopo la sua malattia e tutto quello che è successo con l'altra ragazza, ho pensato che non l'avrei mai visto felice come lo è ora». «Fernando del Solar e Anna super stanno aspettando un bambino perché quel tipo di pose e foto sono tipiche di 'diventiamo papà'». «Che piacere vedere Fer essere di nuovo felice, le foto sembrano super carine, è molto bella con quel vestito e ha recuperato quel volto di felicità che gli mancava da anni.» «Sono contento che l'età non sia un impedimento al suo matrimonio e anche la cosa più probabile è che aspetti un bambino», hanno scritto nella pubblicazione.

È stato nell'aprile dello scorso anno che attraverso un post su Instagram, l'argentino ha condiviso il momento in cui ha proposto al suo attuale partner, suscitando entusiasmo tra i suoi fan per il matrimonio che ora è stato confermato e applaudito da molti messicani e argentini.

Nella clip puoi vedere Fernando del Solar che toglie l'anello di fidanzamento dalla parte superiore di una torta e poi chiede ad Anna di sposarlo. «Ha detto di sì! », ha scritto il presentatore insieme a un'emoji a forma di anello.

«La vita è un aumento e una caduta costanti... Quando ne hai passate tante, tutto ciò che desideri è salute, amore, felicità e stabilità... Senza dubbio, dopo tanto cammino, ho trovato tutto questo accanto alla donna che amo: @annaferro8 ″, ha scritto in quel post.

