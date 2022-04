Bryan Cranston e Aaron Paul faranno un cameo in «Better Call Saul»?

Bob Odenkirk dice addio al personaggio dopo due serie incredibili e la consacrazione definitiva. (Netflix)

L'ultima stagione di Better Call Saul arriverà quest'anno e potrebbe avere una sorpresa per i fan che hanno iniziato questo viaggio con Breaking Bad. Da quando lo spin-off è stato rilasciato nel 2015, c'era sempre un punto interrogativo sul fatto che un cameo di Bryan Cranston sarebbe possibile e Aaron Paul, gli attori che hanno interpretato Walter White e Jesse Pinkman nella fiction originale. Sul punto di una conclusione, i creatori della serie spin-off hanno affrontato questa possibilità.

« Sarebbe un peccato se lo spettacolo finisse senza che [Cranston e Paul] si presentassero, vero? », ha detto Vince Gilligan in una conversazione con la rivista Variety. «L'avete sentito prima qui», ha scherzato, e il co-creatore Peter Gould ha aggiunto: « Se mai succederà, è allora che questi due spettacoli iniziano a intersecarsi. [...] Questi due mondi si intersecano in un modo che non hai mai visto prima, questo è certo ».

La storia con Bob Odenkirk funziona come prequel di Breaking Bad, andato in onda tra il 2008 e il 2013. Sei anni prima degli eventi originali, il viaggio è iniziato con Jimmy McGill all'inizio di questo secolo, quando ha lavorato come avvocato di basso nome e ha tenuto il suo ufficio clienti nella stanza sul retro di un salone di bellezza. In questo modo, osserviamo la trasformazione del personaggio in quello che è passato dall'essere un ex truffatore a diventare un uomo di legge e un criminale legato al giro del traffico di droga ad Albuquerque, nel New Mexico.

Better Call Saul ha iniziato a trasmettere su segnale americano di AMC da febbraio 2015 e la trama è andata in onda per altre cinque stagioni fino ad oggi . In America Latina, il titolo può essere visto sulla piattaforma Netflix e la sesta e ultima puntata di episodi uscirà presto. La fine della stagione dovrebbe collegarsi direttamente con l'inizio di Breaking Bad.

Sebbene nulla sia certo su un possibile ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul nei loro ruoli memorabili, entrambi avevano già interpretato i loro personaggi nel 2019 con El Camino: un film di Breaking Bad. Il film segue la fuga di Jesse, che era stato costretto a fare lavori di schiavitù sotto il potere della banda guidata da Todd (Jesse Plemons) e zio Jack (Michael Bowen).

El universo expandido de Breaking Bad

Vince Gilligan è la mente di una delle più grandi storie televisive. Walter White (Cranston) era un professore di chimica che, essendo diagnosticato un cancro ai polmoni inoperabile, trova la risposta perfetta ai suoi problemi finanziari: cucinare e vendere metanfetamine. Si unisce a uno studente della vecchia scuola, Jesse Pinkman, per avviare un"attività succosa che può ripristinare la speranza di dare alla sua famiglia un grande futuro, poiché ha un figlio adolescente con paralisi cerebrale e una moglie incinta della sua seconda figlia.

Le produzioni spin-off di Breaking Bad che in seguito hanno raggiunto la fine della serie sono Better Call Saul e El Camino: un film di Breaking Bad. Tutti questi titoli sono disponibili per la visione nel catalogo Netflix. Il 19 aprile uscirà la prima parte della sesta stagione della storia di Saul Goodman .

CONTINUA A LEGGERE: