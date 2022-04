Mónica Cabrejos ricorda il suo periodo in Public Enemies: «Mi sono sentita molestata, maltrattata e umiliata»

In una recente intervista con Magaly Medina, Mónica Cabrejos, autrice del libro «Public Woman», ha raccontato il male esperienza che ha avuto mentre faceva parte di Public Enemies, uno spettacolo notturno che è stato ospitato da lei e Aldo Miyashiro nel 2012 . Secondo la conduttrice, il suo tempo nello spazio televisivo non è stato affatto piacevole, dal momento che ha subito bullismo da parte dei suoi colleghi sul canale.

Anche la giornalista ha iniziato la conversazione, chiarendo di non aver mai fatto notare Martín Arredondo, ex produttore di Public Enemies, come l'uomo che l'ha molestata sessualmente in uno dei capitoli del suo libro. Tuttavia, ha assicurato che non ha nemmeno un buon rapporto con lui nonostante tutti gli anni in cui hanno lavorato insieme.

«Non posso dire una cosa del genere, non ho le prove, sono passati più di 12 o 13 anni. Ma non ho un buon rapporto con lui, ho una pessima idea di lui come professionista e come persona. Non posso dire in televisione che sia lui il protagonista dell'episodio. Farlo notare è un crimine», ha detto Cabrejos sul set di Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

Alla domanda della «Gazza» se si è mai sentita molestata nello show, Monica ha risposto di sì a livello professionale e sessuale. Secondo lui, la sua esperienza è stata molto simile a quella di Marco Rodríguez, un membro della produzione di Public Nemici che hanno incolpato Martín, che ha definito «persona cattiva», del suo licenziamento perché ha detto che «puzzava male» e che «non lavorava allo stesso modo».

« Mi sono sentito molestato, maltrattato, umiliato. Era uno spirito di gruppo, dove purtroppo non mi adattavo perché ho un modo diverso di essere. Sono un bel difensore del mio punto di vista e per quanto mi dicano di stare zitto, non lo faccio. Dico quello che penso di tutto », ha detto Monica.

PRESUNTO BULLISMO NEL PROGRAMMA

Secondo le dichiarazioni della conduttrice di Al Sexto Día, si è sentita attaccata dai suoi stessi colleghi perché non tenevano conto delle loro idee e scherzavano continuamente sul suo peso e sulla sua età nello show, anche quando le telecamere erano spente. A quel tempo, Cabrejos aveva 36 anni.

«Mi hanno infastidito per la mia età, per il peso, che se fossi paffuto. Ho perso peso e siccome non potevo più essere la ragazza paffuta, mi chiamavano la vecchia (...) Ho dovuto affrontarlo e sapevo come farlo con una cinghia larga fino a quando l'abuso non era più grande», ha detto il presentatore.

È importante notare che Mónica Cabrejos ha smesso di apparire su Public Enemies quando il programma è stato ristrutturato nel 2013, venendo sostituita da Sandra Vergara. Il programma si è concluso a dicembre 2014.

MARTIN ARREDONDO FA UN CHIARIMENTO

Nel libro «Public Woman», Mónica Cabrejos racconta di essere stata molestata sessualmente da un produttore televisivo di uno spettacolo notturno in cui lavorava. Il nome Martín Arredondo è venuto subito alla luce, poiché entrambi hanno lavorato insieme in Public Enemies. In mezzo a queste speculazioni, il giornalista ha rotto il silenzio.

«Nego con forza tutto ciò che viene insinuato e tutto ciò che posso dire è così sensibile da influenzare la testimonianza di una persona. Ciò che mi rimane prima di questa testimonianza che è criminale, che coinvolge il mio nome, lo sottopongo a tutte le competenze (in una futura indagine)», ha chiarito in una breve intervista per Amor y Fuego, che ha escluso di inviargli una lettera notarile per ritrattare.

«Cosa devo fare con un avvertimento... «che ti denuncerò per diffamazione»... cosa devo fare? Se la mia immagine è finalmente danneggiata, non c'è esercizio in cui posso ricostruirmi ora, il soggetto è già buttato via», ha aggiunto.

CONTINUA A LEGGERE: