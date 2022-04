«Il plasma nell'attuale contesto della pandemia non è necessario», ha detto l'infettivologo Fernando Polack a proposito del siero iperimmune

La scienza in generale e le scoperte scientifiche in particolare devono essere analizzate in base al loro contesto socio-storico di emergenza . Questa catena di innovazione diventa più rilevante quando il quadro di queste pietre miliari è formato da una pandemia globale che ha dato alla scienza applicata una velocità insolita.

Dopo due anni in cui il mondo convive con il coronavirus SARS-CoV-2, la scienza analizza e perfeziona i vari trattamenti che sono stati messi sul tavolo per affrontare il COVID-19, che ha già causato più di 493 milioni di infezioni e altro ancora di 6 milioni di morti e che resiste ancora riconvertita dietro nuove varianti.

Un nuovissimo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine (NEJM) ha riacceso fortemente il dibattito sull'intervento al plasma dei convalescenti nelle persone infette da COVID. Questa rivista scientifica - considerata la più importante al mondo - è arrivata alla stessa conclusione del pediatra e infettiologo argentino Fernando Polack e dei suoi team, nel 2020, quando ha studiato l'uso di questa terapia al plasma precoce in Argentina, senza vaccini ancora disponibili, o approvato, per controllare la letalità e l'alta contagiosità dimostrate dal nuovo virus.

La ricerca condotta in più di mille casi condotta dalla Bloomberg School of Public Health della Johns Hopkins University e dalla Mayo Clinic, tra le altre istituzioni medico-scientifiche, ha valutato l'efficacia del plasma convalescente nei pazienti nelle prime fasi di la malattia, e senza fattori o comorbidità di salute, e ha dimostrato che è un'opzione efficace e sicura come trattamento ambulatoriale precoce per la malattia.

Ha concluso che il plasma iperimmune ridurrebbe del 50% il rischio di ospedalizzazione se somministrato entro 9 giorni dall'insorgenza dei sintomi di COVID-19 e ha citato e raccolto studi condotti da Polack e dai team come parte del prova.

Nel corso della sua ricerca sul plasma nel 2020 - all'inizio della pandemia - Polack ha sempre sostenuto che , «a causa di come funzionano gli anticorpi nel corpo, l'applicazione del plasma ha una migliore possibilità teorica di funzionare all'inizio del malattia. Perché se si ottiene il plasma con anticorpi e li si presta a uno appena infetto, dovrebbero immobilizzare il virus».

Come, quindi, nell'attuale periodo di pandemia efficacemente controllato dai vaccini COVID con una strategia di azione sanitaria sicura, disponibile e diversificata (su più piattaforme) - e nonostante il fatto che esistano ancora sacche di disuguaglianza nel mondo - questo studio che salva l'uso del plasma iperimmune come opzione contro COVID?

Infobae ha parlato con l'infettiologo e pediatra Fernando Polack per analizzare il lavoro pubblicato nel NEJM, nel suo come ricercatore leader nello studio del plasma convalescente effettuato in Argentina .

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo) EFE

—Il trattamento al plasma dei convalescenti per rallentare la diffusione del COVID-19 ha svolto un ruolo molto importante all'inizio della pandemia, e oggi -due anni dopo- e con un potente portafoglio di vaccini contro COVID approvato - e da diverse piattaforme - per il mondo intero, questo studio pubblicato nel NEJM che sostiene che il siero appare iperimmune dei convalescenti. Qual è il posto di questo intervento oggi di fronte al COVID?

—Fernando Polack: Ci sono essenzialmente due modi per affrontare le malattie al fine di risolverle: uno è prevenirlo e l'altro è curarlo una volta che si verifica. Ovviamente, per prevenire una malattia, dobbiamo agire il prima possibile e trattarla anche nel quadro della stessa logica . In generale, ogni volta che puoi anticipare l'avanzamento di un problema, sei in una posizione migliore rispetto a quando stai risolvendo qualcosa che è già successo e che ha ramificazioni che iniziano a discostarsi dal problema originale che lo ha causato.

In COVID succede; i vaccini, e noi ricercatori lo sappiamo per esperienza, quello che fanno è rallentare la progressione dell'infezione e fermarla prima che diventi una malattia o una malattia grave. Ma il dilemma è che una volta installata la malattia fino a che punto puoi fermarla e dove devi già iniziare ad affrontare le conseguenze che vanno oltre l'infezione stessa.

Gli anticorpi monoclonali simili al plasma avrebbero dovuto essere sempre usati molto presto, soprattutto dal punto di vista di come funzionano; poiché lo fanno esattamente come funzionano i vaccini.

La differenza è che i vaccini sono anticorpi che vengono generati all'interno del corpo per bloccare il progresso del virus e vengono generati prima che si verifichi l'infezione, perché poiché ci vogliono un paio di settimane per generare quegli anticorpi, non ci sarebbe tempo materiale perché i vaccini funzionassero se lo fossero somministrato dopo l'infezione e il plasma accorcia tali tempi essendo somministrato il prima possibile una volta che si è verificata l'infezione. Questa è la differenza centrale.

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

—Fernando Polack: Anticorpi monoclonali si potrebbe dire in una visione molto semplificata delle cose, che sono una specie di «plasma sintetico», di anticorpi prodotti al di fuori del corpo che vengono somministrati con un'iniezione.

Diversi anticorpi monoclonali hanno lavorato con la stessa logica con cui abbiamo fatto il test iniziale del plasma che abbiamo presentato due anni fa, ed era ovvio che a causa di una materia biologica, il plasma usato in modo intelligente precocemente doveva avere lo stesso risultato. Lo studio fatto in Argentina è stato ben pensato e ben progettato, come quello che abbiamo fatto con la provincia di Buenos Aires, la città di Buenos Aires, PAMI, Swiss Medical, OSDE, OSECAC e molti altri attori della Fondazione Infant; e ora questo studio del National Institute of Health degli Stati Uniti ce l'ha e dimostra questo studio del National Institute of Health degli Stati Uniti con le università americane - Hopkins e Mayo, tra gli altri - in tutto il paese con più di mille volontari.

Cosa salvi da questo studio pubblicato nel NEJM che pesa la terapia al plasma dei convalescenti in una fase iniziale della malattia, in particolare entro nove giorni dal test positivo? Con il passare del tempo, pensi anche che il plasma sia attualmente sottoutilizzato tra le opzioni di trattamento contro COVID?

—Polack: Quello che mi rende felice di questo studio pubblicato nel NEJM è che conferma che il plasma ha senso ed è utile , sempre nella scienza è necessario confermare da più di un gruppo le scoperte che la scienza ha intrapreso in modo ben ponderato e ben- modo eseguito. Un altro dilemma della pandemia era che, quando tutti iniziavano a cercare soluzioni, le soluzioni venivano talvolta valutate senza una comprensione approfondita di come si comportassero le variabili che avrebbero determinato il successo di tali soluzioni.

In Argentina, gli studi condotti a questo proposito con il plasma sono stati abbastanza ben congegnati e ben progettati. E nulla di ciò che noi e altri gruppi abbiamo detto all'inizio della pandemia, ha cessato di essere vero due anni dopo. E questo è davvero interessante e importante. Una scienza ben congegnata, ben progettata e ben armata fornisce soluzioni. Che si tratti di vaccini, interventi anticorpali o qualsiasi cosa che abbia una solida logica biologica. Alla fine di queste storie non c'è possibilità, devi studiare, lavorare e pensare.

Il plasma oggi, in questo contesto di pandemia, è quasi nullo o molto poco utile . Ma al momento in cui abbiamo presentato i dati, dicembre 2020, è stato molto utile . Poiché questi risultati non sono cambiati e la possibilità di ridurre di quasi la metà o forse di un terzo, lo sviluppo della grave malattia COVID-19 nelle persone anziane è uno strumento molto prezioso.

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles Martin Brahamian

—Polack: Forse la complessità del suo uso (del plasma), forse una comprensione minore in molte parti del mondo di cosa significasse l'intervento, che non l'abbiamo inventato, né è stato ieri, esiste da un secolo, ha fatto sì che tutto ciò che avrebbe potuto essere usato non viene usato da utilizzare.

E poi la fortuna di aver avuto così tanto successo con i vaccini da rendere davvero superflua qualsiasi altra strategia preventiva. Ma qualsiasi intervento contro un virus si concentra su ciò che ho detto all'inizio: all'inizio, quando devi solo affrontare il blocco del virus e non troppo tardi quando devi affrontare tutte le conseguenze che il virus ha avuto sulla salute del paziente.

Il riferimento vale la pena: è come afferrare un cavallo prima che entri in un bazar - e spezzi tutto - o andare a cercarlo una volta che ha attraversato il bazar per venti minuti e non è rimasto quasi nessun piatto sano. Questa è essenzialmente l'idea centrale.

E dal punto di vista dei team di ricercatori multidisciplinari in Argentina, lo sforzo che abbiamo fatto è stato enorme. Uno sforzo di molti gruppi di medici, ricercatori, anche della società e dei team coinvolti nella salute pubblica. Ed è molto positivo e confortante dal punto di vista del team ribadire che lo sforzo aveva un senso e che quello che dicevamo era giusto perché è per questo che stiamo lavorando .

Il nostro impegno era quello di cercare in quel momento una soluzione per l'Argentina a un problema che non aveva alcuna soluzione in vista. E che poi ovviamente i vaccini hanno reso queste strategie molto meno necessarie.

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega) EFE

— Come immagina il futuro della terapia al plasma convalescente contro questo e altri virus? Dovrebbe essere sempre a portata di mano? Non pensi che un'agenzia come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si sia fatta avanti nel dicembre 2021 sconsigliando l'uso del plasma convalescente nei pazienti con COVID?

—Polack: Oggi il plasma dei convalescenti non è necessario. Cioè, l'idea importante sarebbe che non dovresti usare il plasma, devi vaccinarti. La soluzione è il vaccino.

Ma per molto tempo, quando non c'era un vaccino, questo (plasma convalescente) è stata una soluzione intermedia che ha funzionato. E dobbiamo tenerlo a mente perché se mai dovessimo affrontare un altro germe, questa soluzione non ha funzionato per la prima volta con COVID, ha funzionato con più di dieci malattie diverse in passato. Non c'era motivo per cui non dovessi farlo con questo.

Il plasma oggi non ha un posto nella strategia terapeutica contro COVID; ma mostra che 16 o 18 mesi fa, quando i ricercatori argentini e molti gruppi di medici, attori sociali e attori della salute pubblica hanno risposto a cosa potremmo usare come ponte fino all'arrivo dei vaccini siamo giunti a due conclusioni: il plasma tardivo è inutile nei pazienti gravi e il plasma nei pazienti lievi è uno strumento molto prezioso fino a quando non c'è una soluzione migliore chiamata vaccino.

La scienza made in Argentina

Polack ha anche guidato il più grande studio di Fase III al mondo per testare l'efficacia e la sicurezza del genetico piattaforma COVID vaccino -Messenger RNA- prodotto dal binomio scientifico Pfizer-Biontech, realizzato presso l'Ospedale Militare della Città di Buenos Aires. I risultati - noti nel 2020 - sono stati pubblicati anche sulla prestigiosa rivista scientifica NEJM.

Polack è considerato uno dei maggiori esperti internazionali di malattie virali respiratorie e dirige la Infant Foundation, che sta attualmente lavorando insieme a un gruppo di scienziati multidisciplinari su un progetto internazionale che cerca di ottenere un triplo vaccino virale negli adulti - sarà un prova di più o meno un migliaio di persone e attualmente è la fase II. «Stiamo studiando l'obiettivo di migrare verso un vaccino che è il triplo vaccino virale per adulti, che sarebbe contro il coronavirus, l'influenza e il virus respiratorio sinciziale (RSV)», ha detto l'infettivologo a Infobae.

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson REUTERS

Lo studio condotto in Argentina, nel 2020, dalla Infant Foundation presieduta da Polack ha mostrato prove sull'uso precoce del plasma convalescente negli adulti di età superiore ai 65 anni con lieve COVID-19: che ha dimostrato un'efficacia del 61% nel prevenire lo sviluppo del coronavirus in un malattia grave e si evolve solo, secondo le parole dello specialista, in «un brutto raffreddore»

Lo studio è stato condotto in collaborazione con il Ministero della Salute della Provincia di Buenos Aires presso le strutture degli ospedali pubblici San Juan de Dios, Simplemente Evita, Dr. Carlos Bocalandro ed Evita Pueblo. Nella capitale hanno partecipato l'Ospedale Militare Centrale, il Sanatorio Los Arcos, il CEMIC, il Ministero della Salute della Città di Buenos Aires, il Lavoro Sociale dei Dipendenti Commerciali (OSECAC) e il Sanatorio Finochietto.

Per gli argentini, il plasma aveva già un posto di rilievo nella storia della scienza locale grazie alle sue buone prestazioni nel trattamento dell'epidemia di febbre emorragica argentina che colpì il paese 70 anni fa. Pertanto, il trattamento del plasma immunitario dei convalescenti è stato in grado di ridurre significativamente la letalità grazie all'eccezionale lavoro del dottor Julio Maiztegui in quel momento.

L'Istituto Nazionale delle Malattie Virali Umane (INEVH) situato nella città di Pergamino, provincia di Buenos Aires, che si distingue per il suo lavoro su hantavirus, dengue, febbre gialla e altri arbovirus, lo ha posizionato come centro di riferimento nazionale e regionale per la diagnosi di laboratorio di queste malattie, e da anni porta il nome del ricordato «Dr. Julio Maiztegui».

Conclusioni e durezza dell'OMS

Il coautore principale dello studio, David Sullivan, MD, professore di microbiologia molecolare e immunologia presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, è stato energico sul ruolo del plasma convalescente in tempi di COVID, «come richiede il panorama mutevole, spesso imprevedibile, della pandemia COVID-19 molteplici opzioni di trattamento, specialmente nei paesi a basso e medio reddito in cui terapie di prima linea come vaccini e anticorpi monoclonali potrebbero non essere prontamente disponibili, il nostro studio fornisce una forte evidenza che il plasma convalescente ricco di anticorpi dovrebbe far parte del deambulatorio arsenale », ha detto.

Lo studio pubblicato su NEJM ha concluso, «che il plasma convalescente COVID ad alto titolo (ricco di anticorpi), quando somministrato a pazienti ambulatoriali per COVID-19 entro 9 giorni dal risultato positivo, ha ridotto la necessità di ospedalizzazione per più della metà dei pazienti ambulatoriali prevalentemente non vaccinati.

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo Getty Images

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata dura con il plasma come terapia disponibile contro COVID: all'inizio di dicembre 2021 si è pronunciata con forza contro il trattamento al plasma delle persone convalescenti per trattare i casi di COVID-19, siano essi moderati, gravi o gravi. Secondo l'organizzazione internazionale, la ricerca condotta ha dimostrato che non aumenta la probabilità di sopravvivenza, né riduce la necessità di utilizzare respiratori.

Si basa sull'analisi di 16 studi scientifici che hanno coinvolto 16.236 pazienti con COVID-19 e ha concluso che anche il trattamento al plasma è molto costoso e difficile da somministrare. Ha inoltre rilevato una serie di problemi pratici, come la necessità di identificare e testare i donatori, nonché le difficoltà nella raccolta, conservazione e utilizzo del plasma, che rappresentano tutti ulteriori limiti per renderlo un trattamento praticabile. L'unico caso in cui l'OMS lascia aperta la possibilità del suo utilizzo è nel caso di uno studio controllato randomizzato.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti attualmente autorizza il plasma iperimmune convalescente come opzione di trattamento per pazienti ambulatoriali con malattie immunocompromesse o per coloro che ricevono farmaci immunocompromessi e per tutti i pazienti ospedalizzati con COVID- 19.

