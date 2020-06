El quinto caso relacionó casualmente a dos profesionales de la salud: a la enfermera Nancy Andrea Maldonado (52) y al médico Fernando Fernández (31). Nancy, enfermera del hospital Avete contó a Infobae : “Yo me sentía mal, iba a trabajar, me dolían mucho las piernas, dormí un rato, tenía 39 grados de fiebre, fui a la guardia del hospital Avete de Malvinas Argentinas, me hicieron placas y quedé internada. Me hicieron el hisopado que al día siguiente dio positivo, estuve 15 días internada. El día 18 me pusieron plasma, al día siguiente me sentía mucho mejor. Ya tengo el alta definitiva, los enfermeros y médicos en el Avete tenemos todos los equipamientos de protección”. Nancy tuvo fiebre, tos, dolor muscular y sintió una considerable pérdida del olfato, denominada anosmia.