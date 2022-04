Xbox Game Pass preparerebbe un piano famiglia per un massimo di cinque persone

Buona fortuna ai giocatori, poiché Microsoft avrebbe pianificato di innovare e lanciare un piano di abbonamento familiare per l'Xbox Game Pass, simile a quello di Nintendo o di altre piattaforme di streaming come Spotify, Netflix e altre.

Secondo Windows Central, questa iniziativa è in programma da molto tempo e, sebbene non abbia ancora una data di rilascio, poiché non è stata annunciata ufficialmente da Xbox, l'abbonamento alla famiglia sarà per un massimo di cinque persone.

Poiché rimane una perdita, non è noto se il piano condiviso rispetterà tutte le modalità del singolo Game Pass, ovvero che può essere giocato su console, PC o anche su cellulare in quanto vi sono videogiochi nel cloud. Tuttavia, si stima che il suo costo sarà più conveniente rispetto a cinque abbonamenti separati.

Il movimento futuro dell'azienda era già previsto da molto tempo, in quanto non poteva rimanere indietro rispetto ad altre piattaforme di abbonamento. Nonostante l'entusiasmo Xbox manca per fare l'annuncio ufficiale con tutti i dettagli; il suddetto outlet ha detto che potrebbe essere la rivelazione quest'anno.

Xbox Game Pass è uno schema di abbonamento mensile a cui i giocatori possono aderire indipendentemente dal fatto che non abbiano una console del marchio, poiché nel catalogo di oltre 100 videogiochi ci sono opzioni per giocare su PC o telefono cellulare. Aggiunge nuovi titoli ogni mese e offre diversi vantaggi, a seconda della modalità selezionata.

Gli ultimi giochi aggiunti a marzo sono stati: Shredders, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, Tainted Grail: Conquest, Zero Escape: The Nonary Games, Norco, F1 2021 e Crusaders Kings III, Weird West.

Gamers Outreach e Xbox hanno pubblicato il nuovo documentario, «A Player Like Me», che racconta la storia di Jordan, un ragazzo di 14 anni di Atlanta, GA, che vive con una variante estremamente rara della sindrome di Ehlers-Danlos e che ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in ospedali e fisioterapia. Jordan non aveva mai incontrato nessuno con la sindrome di Ehlers-Danlos, ma tutto è cambiato il giorno in cui ha incontrato Megan, che vive in Scozia, giocando a Forza Horizon 5 su Xbox.

«A Player Like Me» fa parte di «Beyond Xbox: Therapeutic Play», un'iniziativa di Gamers Outreach e Xbox che mira a rendere visibili i benefici dei videogiochi come aiuto per facilitare il recupero dei bambini che devono trascorrere lunghi periodi in ospedale. Il documentario mira a mostrare come i videogiochi possono aiutare i bambini negli ospedali, fornendo loro un modo per giocare e connettersi con i loro amici e familiari.

Jordan e Megan sull'esperienza di conoscersi:

«È stato davvero bello parlare con qualcuno che lo capisce (sindrome di Ehlers-Danlos). Non importava che io e Jordan avessimo età diverse o vivessimo in paesi diversi, potevamo rifletterci nelle esperienze reciproche». - Megan, Scozia.

«Sono rimasto scioccato quando ho scoperto che Megan aveva Ehlers-Danlos. Una delle cose con cui sono rimasto durante la conversazione con Megan, è che se sono appassionato di fare qualcosa, non dovrei ignorarlo solo perché sembra impossibile.» - Jordan.

Per saperne di più sulla collaborazione tra Gamers Outreach e Xbox qui. Microsoft Stories ha anche condiviso ulteriori informazioni sulla nuova amicizia tra Jordan e Megan.

