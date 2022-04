Virus Coxsackie: cos'è, come si diffonde e chi influisce?

Nei giorni scorsi, le autorità di Diresa a Ucayali hanno rilevato casi del virus coxsackie, che ha causato l'attivazione di questa malattia. Secondo gli scopi iniziali dell'istituzione, sono state registrate più di 50 segnalazioni di sintomi correlati a questa condizione e la popolazione è stata esortata ad assumere importanza per i sintomi o i segni sul corpo. Per capire la malattia della mano, della bocca e del piede, ti spiegheremo cos'è, come si diffonde e chi ne è direttamente colpito.

COS'È IL VIRUS COXSACKIE?

L'epidemiologa Mayra Saavedra sostiene che si tratta di una malattia virale ed eruttiva che viene trasmessa da persona a persona attraverso le mani contaminate e il tratto respiratorio, quindi è rapidamente diffusione. Appartiene alla famiglia dei Picornaviridae, del genere enterovirus, così chiamati perché si moltiplicano nell'intestino dopo aver ingerito cibo o acqua inadatti al consumo.

Perché si chiama coxsackie? Il suo nome deriva dalla città in cui è stato isolato per la prima volta nel 1948 durante un'epidemia di polio a New York.

Chi colpisce il virus? Secondo le informazioni fornite dalle istituzioni sanitarie del paese, ci sono più casi in neonati, bambini e adolescenti, sebbene abbia anche un impatto sulla popolazione adulta.

QUALI SONO I SINTOMI DI COXSACKIE?

Il capo dell'epidemiologia presso la Direzione sanitaria regionale (Diresa) evidenzia i principali sintomi che consentiranno la diagnosi precoce. Questi sono:

- Generale Malestar.

- Febbre alta da 2 a 5 giorni.

- Mal di gola.

- Vesciche come piaghe in bocca (lingua, gengive), palme e piante dei piedi.

Alerta: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa.

COME SI DIFFONDE IL VIRUS COXSACKIE?

La diffusione avviene da una persona all'altra, nella maggior parte dei casi attraverso il contatto con mani sporche o superfici contaminate da feci. Il suo focolaio si verifica spesso nelle stagioni estive e autunnali, sebbene la registrazione possa avvenire durante tutto l'anno. Un altro aspetto da considerare è che le registrazioni dei danni sono fornite a causa delle condizioni in cui le persone vivono associate alla mancanza di buone condizioni igieniche.

COSA FARE IN CASO DI SINTOMI?

Il primo passo da compiere è recarsi al più presto in un centro di assistenza medica in modo che un professionista sanitario possa effettuare la valutazione corrispondente e fornire i consigli necessari per il benessere della persona interessata. L'autorità Diresa ha raccomandato di non automedicare perché è una malattia virale non è necessario l'uso di antibiotici, ma esiste un trattamento sintomatico dovuto alla febbre alta che può generare. Sono stati anche segnalati casi di convulsioni e complicanze di questa malattia - come encefalite e miocardite - della durata compresa tra 7 e 10 giorni.

La Minsa, tramite Diresa, ha riferito che le linee telefoniche sono state istituite: 061-787927, 061-787933, 061-788053 e 951 642 156, in modo che il personale del Team di Intervento Integrale venga a casa del richiedente, dalle 07:30 alle 18:30 ore, e verifichi che si tratti del virus.

Conosci la malattia di Coxsackie I bambini sotto i 5 anni sono i più vulnerabili. Scopri di più e condividi. Crediti: Ministero della Salute della Comunicazione Sociale.

PIÙ DI 50 PROBABILI CASI DI COXSACKIE RIPORTATI IN PUCALLPA

Più di 50 casi di virus, noti come sindrome della mano, dell'afta epizootica, si sono verificati in istituti scolastici al livello iniziale di Pucallpa, ha riferito il capo dell'Epidemiologia della Direzione Sanitaria Regionale. Le scuole iniziali Victoria Barcia Boniffatti, Santa Rosa, Casita del Saber ed Elvira García García García García sono state le prime a fare segnalazioni ufficiali sui sintomi nei minori che sono tornati in classe come parte dell'inizio dell'anno scolastico, che viene fatto di persona, semi-faccia a faccia e/o virtuale.

