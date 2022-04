OV7 ha annunciato le date per il «30 Years Tour» per il 2022

Dopo due anni di polemiche, gli OV7 hanno finalmente annunciato le date ufficiali del loro Tour trentennale, con cui festeggeranno un altro decennio di successi. Il tour inizierà a settembre e coprirà 18 date in tutta la repubblica.

Il 1 aprile, OV7 ha pubblicato le date del tour che aveva rinviato a causa della pandemia di COVID-19 e dei suoi problemi interni. Attraverso i loro social network hanno condiviso tutte le nuove location e quando avverranno quelle che sono state cancellate nel 2020.

Con il messaggio: «Inizia il conto alla rovescia, siamo molto emozionati!!! La festa sta per iniziare e voi siete nostri ospiti d'onore», Onda Vaselina ha annunciato che il primo appuntamento sarà il 1 e 2 settembre presso l'Auditorium Citibanamex di Monterrey.

Il tour proseguirà a Città del Messico il 6, 7 e 8 settembre, queste date saranno la rinascita di quelle del 15, 28 e 29 maggio 2020 (rispettivamente) all'Auditorium Nazionale. Le persone che avevano i biglietti per i concerti sospesi potranno richiedere i biglietti per questi prossimi spettacoli.

Successivamente, il tour continuerà ad Acapulco, Guerrero, il 17 settembre alla GNP Arena; Guadalajara, Jalisco, il 22 (30 aprile 2020), il 23 e 24 settembre all'Auditorium Telmex; Aguascalientes il 1 ottobre all'Arena di San Marcos; San Luis Potosí il 7 ottobre a El Domo; Torreón, Coahuila, l'8 ottobre al Centennial Coliseum; Morelia, Michoacán, il 15 ottobre in Plaza de Toros; Veracruz il 21 ottobre al WTC.

Il 4 novembre il tour proseguirà a Mérida, nello Yucatan, all'Auditorium GNP; León, Guanajuato, l'11 novembre a Velaria de la Feria; Puebla il 12 novembre all'Auditorium GNP Seguros, e chiuderà il tour il 26 novembre al Centro Congressi Querétaro.

La prevendita per tutte quelle date nuove sarà questo 4 e 5 aprile per gli utenti di Citibanamex tramite Ticketmaster per gli spettacoli CDMX, Guadalajara, Monterrey e Acapulco e eTicket per il resto.

In un comunicato stampa diffuso da OV7 hanno annunciato che queste non saranno le uniche date del loro Tour trentennale, ma ne annunceranno presto altre per il 2023.

Hanno anche espresso la loro gratitudine per continuare ad essere validi nel cuore del pubblico e vogliono celebrare con loro la loro trentesima carriera, motivo per cui con questi concerti cercheranno di rivivere i loro momenti migliori sul palco.

Nel gennaio di quest'anno, i membri del gruppo hanno annunciato di essere finalmente riusciti a appianare la loro ruvidità, così avrebbero riprendere i concerti che non sono stati realizzati, così come i progetti che avevano già annunciato che stavano cercando di lanciare per il loro 30° anniversario.

Una delle produzioni che prenderebbe forma anche la sua bioserie.

