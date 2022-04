Chi sono state le 8 stelle del calcio mondiale che hanno disegnato le palle nel sorteggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022

Soccer Football - 2018 FIFA World Cup Draw - State Kremlin Palace, Moscow, Russia - December 1, 2017 Cafu pulls out Sweden during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tutto è pronto per uno degli eventi più attesi per tutti gli appassionati del mondo del calcio. La FIFA ha annunciato chi sono i piloti del sorteggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022 e ha presentato la lista delle otto stelle del calcio che erano responsabile di disegnare le palle per formare gli otto gruppi che hanno composto la nuova edizione del torneo più prestigioso del pianeta.

La cerimonia, che si è svolta presso l'Exhibition and Congress Centre di Doha (Qatar), ha visto la partecipazione di 2000 ospiti ed è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione.

A differenza della precedente edizione, in cui l'ex calciatore Gary Lineker e la giornalista Maria Komandnaya hanno ospitato l'evento, questa volta si è trattato di un trio composto dal famoso ex giocatore di football americano Carli Lloyd, dall'ex giocatore britannico Jermaine Jenas e dalla presentatrice giamaicana e britannica Samantha Johnson.

«Sarà un onore rivivere l'atmosfera della Coppa del Mondo, questa volta come presentatore del sorteggio maschile. Come tifoso, ho seguito da vicino la classifica e come ex calciatore non vedo l'ora di condividere il palco con queste leggende», ha dichiarato l'ex attaccante campione del mondo in Canada 2015 e Francia 2019.

Tra gli altri premi, l'americana ha vinto anche il Pallone d'Oro nel 2015 e nel 2019 ha vinto The Best. Inoltre, ha vinto due medaglie d'oro olimpiche (Pechino 2008 e Londra 2012) e una medaglia di bronzo (Tokyo 2020).

Jermaine Jenas, nel frattempo, è un ex giocatore inglese di 39 anni che ha giocato tutta la sua carriera in Premier League, passando per club come Newcastle (2002), Tottenham Spurs (2005) e Queens Park Ranger (2013 fino al suo ritiro nel 2015). Allo stesso tempo ha anche giocato nella Coppa del Mondo 2006 in Germania, dove la sua squadra ha raggiunto i quarti di finale.

Samanta Johnson è una presentatrice sportiva internazionale con comprovata esperienza in questo tipo di eventi in quanto solo un mese fa ha partecipato al sorteggio per la FIFA Club World Cup UAE 2021 in cui il Chelsea è stato proclamato campione dopo aver battuto il Palmeiras nella finale 2-1.

La FIFA ha invitato otto ex calciatori ad essere responsabili dell'ottenimento dei palloni che compongono ogni gruppo. Tra loro c'erano due famosi ex campioni del mondo come il brasiliano Cafú e il tedesco Lothar Matthaus.

«Anche se sono già un habitué di questi appuntamenti, ho ancora la pelle d'oca. Questo simboleggia che c'è poco da fare per la Coppa del Mondo. Sono passati 20 anni da quando sono diventato l'ultimo giocatore sudamericano a vincere il trofeo. Non dimenticherò mai quel momento. Niente può essere paragonato a giocare una Coppa del Mondo e avere tutto il paese alle spalle», ha detto alla FIFA il campione del mondo con il Brasile nel 1994 e 2002.

A questi due personaggi famosi si sono aggiunti l'ex difensore Adel Ahmed MalAllah (Qatar), l'iraniano Ali Daei, ex marcatore di tutti i tempi della nazionale fino a Cristiano Ronaldo, l'ex centrocampista nigeriano Jay Jay Okocha, l'ex attaccante algerino Rabah Madjer, ex capitano dell'australiano Tim Cahill e Bora Milutinovic, l'unico allenatore che ha giocato cinque Coppe del Mondo con cinque squadre diverse (Messico 1986, Costa Rica 1990, USA 1994, Nigeria 1998 e China PR 2002).

Maxi Rodríguez y Agüero estarán presentes en Qatar

Per quanto riguarda alcune personalità che hanno dichiarato di essere presenti a Doha, è necessario menzionare due ospiti argentini di lusso. Rosario Maximiliano Rodríguez è già in Qatar e lo ha dimostrato sui suoi social network. L'argentino ha giocato tre campionati del mondo con la nazionale argentina -Germania 2006. Sud Africa 2010 e Brasile 2014.

Inoltre, è stato anche annunciato che Sergio Agüero era nella sede che accompagnava l'allenatore della nazionale argentina, Lionel Scaloni, e il presidente dell'AFA Claudio Chiqui Tapia, dopo essere stato costretto ad annunciare il suo ritiro a causa di problemi cardiaci il 15 dicembre (il 30 ottobre era la sua ultima partita). Insieme a loro ci sarà Javier Mascherano, simbolo della nazionale argentina attualmente responsabile degli U20.

