Giovedì il prezzo del dollaro ha chiuso a 3,68 suole, il livello più basso degli ultimi 11 mesi

Il prezzo del dollaro ha raggiunto il livello più basso negli ultimi 11 mesi giovedì 31 marzo e ha chiuso alle 3.68, secondo le informazioni fornite dalla Central Reserve Bank del Perù sul mercato dei cambi alle 13:30.

Mercoledì, il dollaro aveva chiuso a 3.7148, questo giovedì aperto a 3.7137 e chiuso a 3.6803, secondo Bloomberg. Ciò rappresenta un calo dello 0,93%. Questo tasso di cambio non è stato registrato da metà maggio 2021.

DOLLARO PARALELO

Nel mercato parallelo, il biglietto verde è stato scambiato a S/ 3.665 l'acquisto e S/ 3.710 la vendita alle 13.50 In tango, nelle principali banche del paese il dollaro si attesta a S/ 3.703 l'acquisto e S/ 3.727 la vendita.

Nel frattempo, negli uffici di scambio digitale la vendita più bassa raggiunge S/3.698 e la più alta è S/3.72. D'altra parte, l'acquisto più basso è 3,66 e il più alto è S/ 3,67.

«Durante la mattinata sono stati scambiati 335 milioni di dollari a un prezzo medio di S/ 3,69. Il flusso di offerta proveniva da stranieri in larga misura e da società in un contesto di fine mese, mentre la domanda di scadenze degli swap in borsa è stata venduta per S/ 400 milioni «, ha affermato Asvim Asencios, forex trader di Renta4sab.

«A livello locale, le esportazioni peruviane hanno raggiunto i 4.595 milioni di dollari a febbraio, il 7% in più rispetto allo stesso mese del 2021, secondo la Camera di Commercio di Lima (CCL). Tra i principali prodotti esportati ci sono rame, oro e gas naturale», ha aggiunto.

EVOLUZIONE DEL DOLLARO

Dopo il primo turno delle elezioni presidenziali, nell'aprile 2021, il dollaro ha mostrato un aumento costante fino a ottobre, quando è arrivato a costare S/ 4,14. Poi, in seguito al cambio del presidente del consiglio dei ministri, Guido Bellido, la valuta americana è scesa a 3,92, ma ha nuovamente iniziato un leggero aumento fino all'inizio di dicembre, quando è stata respinta la prima mozione di voto contro il presidente Pedro Castillo.

Da allora, il dollaro è sceso giorno dopo giorno per raggiungere S/3.70 il 10 marzo. Tuttavia, durante le settimane in cui il posto vacante presidenziale di Pedro Castillo al Congresso è stato nuovamente discusso, ha avuto un leggero aumento (S/3 .79) fino a quando questo non è stato archiviato. Quest'ultimo calo della valuta statunitense coincide anche con la qualificazione della nazionale di calcio peruviana per il ripescaggio.

