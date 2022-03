Abogado de sobrinos de Pedro Castillo, Luis Vivanco | Imagen: Canal N

Mientras los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, continúan en la clandestinidad luego de los dictara orden de prisión preliminar por el casto Puente Tarata, el abogado de ambos, Luis Vivanco, dio una conferencia a la prensa en la que indicó que sus defendidos están evaluado si se ponen o no a derecho.

“Sobre la base de la información que esperamos recabar en el breve plazo, vamos a evaluar la posibilidad de que se pongan a derecho en las próximas semanas”, declaró.

“Ellos están dentro del país y se van a quedar. No van a salir”, aseveró.

Además, comentó que Fray Vásquez nunca ha tramitado pasaporte, por lo que, según su lógica, no puede salir del país.

También indicó que han apelado la detención preliminar y que esperarán los diez días que dure esta medida para ver si el Ministerio Público decide si el caso continúa en un nivel preliminar o si se va a formalizar una investigación.

Aseguró que, si la apelación se resuelve a su favor, ellos se podrán a derecho en el transcurso de la próxima semana.

NO ACATAN LA DETENCIÓN PRELIMINAR

Luis Vivanco argumentó que sus patrocinados no han acatado la detención preliminar pues la consideran “absolutamente arbitraria y sin ningún sustento más allá de las especulaciones de un aspirante a colaborador eficaz (Karelim López) y las políticas de un fiscal”.

“El hecho que no se sometan a un mandato de detención preliminar corresponde a un ejercicio irrestricto de su derecho de defensa”, dijo.

Abogado de sobrinos de Pedro Castillo: “Ellos están en el país y evaluarán si se ponen a derecho”

DE TESTIGOS A INVESTIGADOS

El abogado también cuestionó que se cambie su condición de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo de testigos a investigados sin que se les haya avisado.

“En este caso, de manera secreta les cambian la condición a investigados, le piden la detención y entramos en la lógica de ‘te detengo primero y te pregunto después’ y eso es absolutamente inconstitucional”, dijo.

Por otro lado, aseguró que los sobrinos del presidente sí viven en el domicilio consignado a las autoridades judiciales, que es el mismo que aparece en sus DNI. Sin embargo, mencionó que el día en que la Policía los buscó para hacer efectiva la detención preliminar, ellos no se encontraban en el lugar.

“Decir que están no habidas o que no tiene domicilio es falso. Ahora dicen que los van a incluir en el Programa de Recompensas. Han sido calificados de prófugos, pero eso es mentira. Serían prófugos su estuvieron condenados en segunda instancia por el Poder Judicial, pero no lo están, tienen una medida limitativa preliminar no son prófugos de nada”, manifestó

SEGUIR LEYENDO