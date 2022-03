Danilo Carrera ha negato che gli sia stato vietato di tornare in Egitto dopo le polemiche

L'ultima vacanza di Danilo Carrera è diventata un incubo mediatico per l'attore, da quando ha frequentato l'Egitto, dopo aver completato le riprese di un film in Ecuador, sono iniziate le voci su di lui che doveva lasciare il posto a causa del suo fisico, anche se sono state negate, ma ora c'è un'altra affermazione che lui non poteva tornare nel luogo mitico, così è venuto in sua difesa.

In un recente incontro con la stampa, al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Città del Messico, i vari media non hanno esitato a interrogarlo sulla sua esperienza nel viaggio che ha suscitato scalpore a causa dello scontro che le culture ha dovuto smaltire e per il quale in qualche modo ha deciso di tornare in Messico, dal momento che non voleva infrangere le regole a cui era stato inconsciamente esposto e che in Egitto erano motivo di gravi pene.

«La verità è che mi sono divertito molto e continuerò a condividere contenuti dall'Egitto sulle mie reti con i miei fan e quando tornerò, cosa che sicuramente sarà presto, continuerò anche... in modo che vedano che mi hanno fatto entrare di nuovo perché avevano detto qui (Messico) che non mi avrebbero fatto entrare e no, mi faranno entrare», ha detto l'attore.

El actor causó revuelo en redes sociales (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

Dopo la voce che ha iniziato su una rivista nazionale in cui ha detto che Danilo Carrera era stato «espulso» dal paese per «flirtare» con le donne egiziane, ora ha preso tutto con grande umorismo e ha rivelato alcune delle sue prospettive sulle grandi differenze tra le libertà e i diritti delle donne in diversi continenti, dicendo che era davvero sorpreso.

«Quando ero giovane, mi importava, ma quando avevo 33 anni, questo passa davvero in secondo piano. La verità è che quando tutto lo scandalo è iniziato in Egitto se i miei fratelli mi dicevano 'Danilo devi rispettare queste donne', ma io non ho fatto niente... camminare da soli per aver camminato è un crimine, farlo accanto a una donna o tenere la mano di una donna, ballare con una donna diversa da tua moglie è un crimine punibile «, ha detto Carrera.

Así fue el viaje (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

L'attore di melodrammi come Hijas de la Luna, La Doble Life di Estela Carrillo o Vencer El Miedo ha assicurato di non aver mai immaginato che la sua popolarità o attrattiva fisica avrebbe raggiunto così tanto, poiché nonostante il fatto che quei tipi di situazioni in cui i fan gli chiedono foto sono no estraneo a lui qui in Messico, nell'altro paese era qualcosa che superava tutto ciò che avrebbe potuto considerare come una misura di sicurezza.

«Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato così tanto, vediamo qui in Messico non succede nulla, ah ah ah sai tutto -la stampa-. Le donne erano lì e non le hanno lasciate, quindi non volevo infrangere le regole e i musulmani si sono arrabbiati un po', ma è davvero qualcosa di molto più sano di quanto sembri e in questo momento è divertente per me, è davvero divertente «, ha aggiunto.

Foto: Instagram/@danilocarrerah

Danilo Carrera si è rifiutato di parlare della sua precedente relazione con l'attrice Michelle Renaud, con la quale ha condiviso molto tempo della sua vita e carriera professionale all'interno delle registrazioni di vari spettacoli di Televisa Univision: «Non ho intenzione di parlare di nulla di tutto ciò, non insistere perché non parlerò di essa. Non ha niente a che fare con me, la amo moltissimo e le mando un bacio e che è la donna più felice del mondo, è una super donna, super mamma e non ho più niente da dire», ha concluso.

