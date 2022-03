Sofía Franco riappare con Álvaro Paz de la Barra in campagna politica e Magaly Medina esplode: «Che ipocrisia più grande»

Sofía Franco è tornata al centro degli occhi dei media quando appare accanto a suo marito, il sindaco di La Molina Álvaro Paz de la Barra, con il quale ha recitato in un episodio di violenza familiare lo scorso marzo 2021.

Entrambi erano in una marcia per la vita che ha fini politici, mentre l'uomo d'affari sta facendo una campagna per diventare il prossimo sindaco di Lima. Questo non è certo passato inosservato a Magaly Medina, che è stata una delle principali critiche dell'ospite dopo la riconciliazione con il borgomastro.

Ricordiamo che, nonostante le accuse di maltrattamenti, Álvaro Paz de la Barra e Sofía Franco hanno deciso di riprendere la loro relazione d'amore nel settembre 2021 e da allora, il popolare 'Urraca' è stato contrario sottolineando che la violenza non è perdonata.

«È davvero scandaloso vedere come una donna che un anno fa ha chiesto aiuto, ha chiesto aiuto e quest'uomo l'ha maltrattata psicologicamente, ora sembra con lui che lo accompagna. Che ipocrisia maggiore, non mi diranno ora che i due sono l'esempio della famiglia perfetta», ha iniziato a dire l'autista prima di vedere il rapporto delle immagini dei due alla marcia.

«Non capisco davvero come Sofia Franco possa prestarsi a questo gioco per uscire e sostenere il padre di suo figlio in questa campagna politica quando dovrebbe mantenere una distanza che segnerebbe che sta rispettando se stessa e suo figlio», ha aggiunto dopo aver visto il video in cui Sofia Franco ha ballato e goduto con il suo primogenito e il marito

Il conduttore dello spettacolo ha anche sottolineato che forse Sofía Franco accetta di accompagnarlo in cambio del fatto che continui a mantenere la casa e si comporti come un «buon padre». Infine, ha indicato che i due vogliono apparire come «la famiglia felice», poiché il loro vero «volto» è stato mostrato il giorno in cui si sono verificate le violenze.

«Quello che conosciamo pubblicamente è un volto che ci hanno mostrato in diverse occasioni ed è da tutti i punti di vista spregevoli. Mi dispiace vedere donne come Sofía Franco che cercano di fingere un'apparente normalità, che presumiamo non esista, cercando di fingere di essere una famiglia felice, cosa che già sappiamo non lo è», ha detto il presentatore dell'ATV.

«Questo non va bene per nessuna causa che va nella lotta contro la violenza contro le donne. Non ci serve a niente e penso che Sofia stia male come questa candidata. Non credo che i suoi elettori cambieranno la loro simpatia per lui. Terribile per lo spettacolo a cui ci sottopone «, ha concluso.

COSA È SUCCESSO TRA SOFÍA FRANCO E ÁLVARO PAZ DE LA BARRA?

Sofía Franco e Álvaro Paz de la Barra sono stati nell'occhio del ciclone in diverse occasioni per presunte infedeltà e problemi con la giustizia. Ma lo scandalo che ha suonato di più sui media nazionali è stato il confronto che entrambi hanno avuto nel marzo 2021. La coppia è finita alla stazione di polizia per denunciarsi a vicenda per violenza familiare e fisica.

A quel tempo, Álvaro Paz de la Barra accusò l'ex conduttore televisivo di essere un giocatore d'azzardo, un alcolizzato e un tossicodipendente. Tuttavia, mesi dopo, entrambi hanno dichiarato pubblicamente di aver deciso di riprendere la loro relazione d'amore.

Sofía fue intervenida por la PNP tras ser acusada por su esposo de haberlo agredido físicamente. (Foto: Redes)

CONTINUA A LEGGERE

Susy Díaz chiede di smettere di criticare Sofía Cavero, la ballerina ampay con Néstor Villanueva: «Non parlare male di lei »