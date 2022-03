Perù, Colombia e Cile LIVE: dove e come guardare le partite dell'ultima data delle qualificazioni del Qatar 2022

Perù, Cile e Colombia saranno i protagonisti di quest'ultima data di queste qualificazioni e oggi si giocherà il 'biglietto d'oro' per il ripescaggio in Qatar 2022. La nazionale peruviana affronterà il Paraguay in casa con il vantaggio di un punto che può darle il pass per la prossima fase di qualificazione, purché ottenga una vittoria nella Nazionale di Lima. La Colombia deve giocare tutte le sue carte, scommettere sulla vittoria contro un Venezuela e attendere gli esiti negativi per quelli diretti da Ricardo Gareca. Il Cile è la squadra che si aspetta un vero «miracolo», perché dipende dai risultati negativi per la white-roja e la caffettiera, una diversa lo mette fuori gioco.

La tabella per le qualificazioni del Qatar 2022 è la seguente: Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay sono direttamente qualificati per la Coppa del Mondo e andranno alla loro ultima partita solo per rispettare la procedura.

Il Perù (21) al quinto posto, la Colombia (20) al sesto posto e il Cile con 19 punti, al 7° posto, hanno tutte le possibilità di entrare nel ripescaggio, motivo per cui queste tre squadre usciranno con tutto per ottenere una vittoria nelle rispettive partite.

PERÙ VS PARAGUAY

Dove e come guardare: questo duello si giocherà a Lima. I canali di trasmissione in territorio peruviano saranno: Latina TV e Movistar Deportes. In altri paesi è possibile controllare i seguenti canali e programmi di trasmissione

Argentina: 20:30 ore/Gioco sportivo TYC, TyC Sports 2

Cile: 20:30 ore/TNT Sports Go, TNT Sports Stadium

Brasile: ore 20:30 /Canais Globo, NOW NET e Claro, SportV 3

Paraguay: 20:30 ore/Tigo Sports

Colombia: 18:30 ore/Goal Caracol

Ecuador: 18:30/Canale di calcio

Venezuela: 19:30 /TLT

Bolivia: 19:30/Tigo Sports

Stati Uniti (Pacifico): 16:30 /FUBO Sports Network

Messico: ore 17:30//Blu per andare video ovunque, Sky HD

Spagna: 12:30 (mercoledì 30 marzo) /Movistar+, Movistar Champions League

COLOMBIA VS.

Dove e come guardare: Un'altra partita di infarto che si svolgerà contemporaneamente (18:30 ora della Colombia/19:30 ora del Venezuela) sarà trasmessa da GOL Caracol e TLT in territorio venezuelano.

Per guardare Caracol TV, devi prima registrarti su CaracolTV.com e andare in alto a destra dove c'è scritto «Live Signal». Fai clic sull'opzione «Riproduci» e il gioco è fatto. Sebbene il segnale sia destinato al territorio della Colombia, puoi vederlo tramite il tuo fidato operatore via cavo.

Il segnale TV Caracol può essere visto su: TDT (Canale 14.1, Canale 14.2 e Canale 14.4), DIRECTV (Canale 132 e Canale 1132), Claro TV (Canale 106 e Canale 109) e Movistar (Canale 156, Canale 816 e Canale 166).

Se vivi in Venezuela, La Tele Tuya, o semplicemente TLT, è un canale in abbonamento a Caracas ed è responsabile della trasmissione di tutte le partite della nazionale venezuelana. Scopri come sintonizzarlo in Venezuela qui sotto.

Su DTT, canale 23.2 (SD)

Su Movistar TV, Canale 143.

Su CANTV, canale 11 e canale 602 (HD).

Un satellite Inter, Canal 103.

Una semplice TV, Canal 119.

CILE CONTRO URUGU

Dove e come guardare: La nazionale cilena salta sul campo dello stadio San Carlos de Apoquindo per affrontare una 'celeste' già qualificata per la Coppa del Mondo. In territorio meridionale e charrua, il duello si giocherà alle 18:30 ore e sarà trasmesso su Chilevisión in territorio cileno e su VTV in Uruguay

Chilevisión in territorio cileno puoi guardarlo in modo totalmente gratuito tramite il canale TV, tablet o telefono cellulare.

Se vivi in Cile, potrai guardare il canale Chilevisión, potrai accedere a questi cartelli.

VTR: Canal 21 (Santiago) /711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canale 121/811

Chiaro: Canale 55/555

Entel: Canal 66

Mondo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27

