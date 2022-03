Per abuso sessuale aggravato, la procura ha accusato l'ex direttore del negozio Koaj a Bogotà

Brayan Smith Medina Rueda, ex manager di un negozio Koaj situato nel sud della capitale della repubblica, è stato accusato dei crimini di atto sessuale violento aggravato (contatto sessuale non consensuale) e molestie sessuali da parte dell'ufficio del procuratore generale.

In una dichiarazione rilasciata lunedì scorso, il pubblico ministero ha spiegato che, secondo il codice penale colombiano, gli atti sessuali violenti possono essere condannati tra gli 8 e i 16 anni di carcere, mentre le molestie sessuali sono punibili da 1 a 3 anni di carcere, che potrebbe portare a una pena di oltre 20 anni per Medina Rueda.

Secondo quanto sopra, Brayan Smith Medina Rueda avrebbe toccato erroneamente Juana Camila Pérez Amazo, consulente commerciale presso il negozio Koaj nel centro commerciale Gran Plaza Bosa, dove lavorava come manager.

Il corpo accusatore sottolinea che ci sono prove che l'imputato abbia minacciato la donna di essere licenziata, dopo che si è rifiutata di rispondere alle sue avances.

Inoltre, ha sottolineato che la donna soffriva di depressione e di un tentativo di suicidio, quindi ha dovuto essere medicata per controllare la sua situazione emotiva. Juana Camila Pérez Amazo ha riferito delle sue condizioni mentali e fisiche in un'udienza davanti alla 22a Corte di Controllo delle Garanzie di Bogotà.

Il pubblico ministero incaricato del caso ha dichiarato che per questo caso la pena inflitta a Medina Rueda potrebbe variare da 10 a 24 anni di carcere.

L'imputato ha negato le accuse.

El abogado de Juana Camila Pérez invita a no dejar sola a la denunciante, quien llevaba un año y medio denunciando su caso.

L'avvocato Juan José Castro Muñoz ha parlato in esclusiva con INFOBAE COLOMBIA, che ha saputo del caso di Juana Camila Pérez attraverso i social network, di cui è un utente attivo.

Un amico del denunciante lo ha contattato e gli ha raccontato del delicato caso: l'operaio Koaj dei centri commerciali Gran Plaza Bosa e Mercurio aveva denunciato un caso di molestie sessuali per diciotto mesi e un altro caso di lavoro per un anno.

I presunti autori, Brayan Smith Medina e Bernardo Medina, erano collegati come gestori del suddetto negozio di abbigliamento, uno dei più conosciuti del paese. Tuttavia, l'avvocato sottolinea anche che i superiori di queste persone sapevano di cosa soffrivano Juana Camila e altri dipendenti, ma l'unica azione rilevante che hanno intrapreso è stata quella di spostare Perez dal posto di lavoro.

Secondo il denunciante, il primo ha abusato della sua posizione di potere per promuovere momenti di solitudine e toccare il suo corpo senza il suo consenso. Il secondo l'ha costretta a lavorare nonostante avesse sintomi di covid-19 moderato e un test positivo. Dopo essersi ripresa, come punizione per aver denunciato questa irregolarità, è stata costretta a fare lavori pesanti e straordinari senza paga.

La giovane donna ha iniziato a soffrire di questi problemi all'età di 18 anni e oggi, secondo l'avvocato Castro, soffre di problemi fisici e psicologici a causa di stress e abusi. Non essendo in grado di ottenere nulla attraverso il canale normale, ha riportato il suo caso sul suo account Instagram il 27 gennaio ed è diventato virale.

In seguito alla denuncia del caso di Juana, nella stessa azienda si è verificata una tempesta di sostegno e segnalazioni di casi simili. Il risultato effettivo all'interno dell'azienda è stato quello di sanzionare le persone coinvolte solo per tre giorni, ma la sanzione sociale all'esterno è stata schiacciante.

