Martín Liberman ha detto che il Perù denuncia l'arbitro Anderson Daronco «è inutile»

Martín Liberman ha parlato dopo che la Federcalcio peruviana ha denunciato la FIFA per l'arbitrato di Anderson Daronco nel duello con l'Uruguay per le qualificazioni del Qatar 2022. Il giornalista argentino è stato enfatico attraverso i suoi social network e ha affermato che questa misura non aiuta molto.

«Questo è inutile. È per la tribuna e sta bene con la gente. Domanda giudicata», ha scritto il comunicatore attraverso il suo account Twitter. In questo modo, ha nuovamente acceso un dibattito con gli utenti, che hanno diviso le posizioni, alcuni credono che fosse un obiettivo e altri evidenziano le prestazioni del VAR.

Quali azioni ha intrapreso l'FPF dopo il ruolo di Daronco e società in Perù-Uruguay? Ha rilasciato una dichiarazione affermando quanto segue: «L'FPF osserva che venerdì scorso è stata presentata una forte denuncia alla FIFA in merito alle prestazioni dell'arbitro Anderson Daronco sui fatti pubblicamente noti. L'FPF si aspetta una pronta risposta dalla FIFA sotto un canale regolare nei suoi procedimenti».

QUESTO HA DETTO DELLA CONTROVERSIA DI PERÙ VS. Uruguay

Martín Liberman ha scritto sul suo twitter non appena si è verificata la mossa del portiere Sergio Rochet, dove è finito con tutto il suo corpo e gran parte della palla, come indicato dagli arbitri del VAR, all'interno dell'arco.

«Non è entrato nell'arco?» , è stata la prima pubblicazione del comunicatore. Ha poi continuato con il suo messaggio. «Non era l'obiettivo del Perù? Rochet è entrato in porta con la palla? L'orologio non ha vibrato per l'arbitro...» , ha aggiunto, sostenendo che Daronco non ha sentito la vibrazione dell'orologio per determinare un gol per la nazionale.

Martín Liberamen pubblica su Twitter un gol sbagliato contro il Perù contro l'Uruguay.

Questi due tweet hanno generato migliaia di commenti in cui hanno inserito le foto degli angoli che sono circolate sui social network e dove è apprezzato lo scatto in cui appare l'obiettivo. Inoltre, ha indotto diversi utenti a parlare di questo controverso problema.

Infine, ha assicurato che il Perù continua ad avere grandi possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo del Qatar 2022. «La controversia alla fine è un dettaglio. Il Perù continua a dipendere da se stesso per raggiungere il ripescaggio. Se batte il Paraguay giocherà con la rappresentativa asiatica».

