Danilo Carrera ha chiarito perché volevano espellerlo dall'Egitto

Qualche giorno fa Danilo Carrera ha condiviso di essere stato in Egitto, godendosi le attrazioni turistiche, oltre a divertirsi con la sua gente. Tuttavia, si vociferava che l'attore fosse stato espulso dal paese perché la sua gallanura avrebbe attirato l'attenzione di molte donne. Il protagonista di Contigo ha confermato che volevano farlo uscire, ma non c'erano basi logiche per farlo.

Dopo le voci secondo cui Danilo Carrera era stato costretto a lasciare l'Egitto pochi giorni fa, l'attore ha deciso di uscire e negare questa versione degli eventi e ha chiarito di aver avuto una buona esperienza in quel paese, anche se ha attraversato situazioni difficili.

«No, volevano farmi fuori, ma non possono portarmi fuori da nessun Paese», ha detto l'ecuadoriano quando è stato interrogato sulla sua presunta deportazione.

Secondo l'attore, in realtà ha attirato l'attenzione di diverse donne in Egitto e questo ha causato la gelosia degli uomini che lo hanno visto, tuttavia, non era una ragione sufficiente per deportarlo dal paese, ha spiegato sul programma ecuadoriano En Contacto.

Il simbolo della proposta di matrimonio avrebbe scatenato il fastidio degli uomini (Foto: Instagram/ @danilocarrerah)

Tutto sarebbe iniziato quando Danilo ha incontrato una giovane donna. Mentre si stavano conoscendo, il primo errore dell'histrion sarebbe stato quello di cercare di baciare la donna egiziana, perché si è allontanata e ha risposto che non poteva farlo visto che era musulmana. Più tardi, ha deciso di darle il suo cappotto quando ha notato che aveva freddo, lei lo ha accettato e, in seguito, ha voluto restituirlo, ma questo ha innescato una proposta di matrimonio.

L'ecuadoriano raccontò di aver detto alla giovane che il cappotto era un regalo per lei, quindi avrebbe dovuto tenerlo. Se n'è andata, ma è tornata dopo mezz'ora con un anello per lui.

«Mi ha dato questo anello e mi ha detto che si sarebbe ricordata di me per sempre, perché mai un uomo aveva mai fatto qualcosa del genere per lei. Gli antichi egizi, la donna ha proposto a un uomo regalandogli un fiore di loto o un anello», ha ricordato.

L'attore è attualmente in Ecuador (Foto: Instagram/ @danilocarrerah)

Il profondo significato che questo dettaglio avrebbe avuto della giovane egiziana e il fatto che se ne fossero andati in più occasioni, suscitò fastidio tra i musulmani, che non lo vedevano con occhi buoni e volevano portarlo fuori dal paese.

«Poi siamo usciti un paio di volte, il che non è permesso nemmeno ed è qui che sono iniziati i problemi, a causa della bellezza fisica, non solo la mia, ma dei miei fratelli, non mi volevano in campagna», ha rivelato Danilo.

Sebbene siano stati quasi portati fuori dall'Egitto per la loro gallanura, sarebbe stato proprio questo il motivo che ha permesso loro di continuare il loro viaggio. Mentre l'attore continuava la sua storia, avrebbe avuto il sostegno delle donne musulmane, che non erano d'accordo con il suo allontanamento dal paese, così è stato in grado di rimanere ancora qualche giorno.

«Non ho intenzione di dire chi, alcuni uomini lì, persone con molto potere (ci volevano fuori). I musulmani hanno scioperato, hanno detto: 'Rimangono' e siamo rimasti altri tre giorni a goderci le spiagge dell'Egitto», ha detto, negando di essere stato deportato.

Attualmente, Danilo è già nel suo paese natale per registrare il film Love in Time of Likes.

