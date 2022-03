Obiettivo per il Perù? I due video che non sono stati visti in tv della partita contro l'Uruguay per i Playoff

Perù vs Uruguay : il controverso gioco della partita è stato il gol non reclamato dei biancorossi nelle Qualificazioni del Qatar 2022 e il canale televisivo América TV che ha i diritti di trasmissione ha presentato immagini diverse da quelle viste in televisione.

Un centro del terzino peruviano Miguel Trauco è diventato un tiro in porta dell'Uruguay che il portiere charrua Sergio Rochet ha tenuto in due tempi alla fine della partita giocata allo stadio Centenario di Montevideo.

Nel primo momento, il portiere di Charrúa Sergio Rochet ferma il tiro, ma l'inerzia del rinvio dopo l'impulso del salto lo sposta quando si deposita in campo. Quindi fa un paio di passi indietro per mantenere il controllo della palla mentre allunga le braccia per impedire che attraversi la linea di porta.

Subito, ha preso la mossa come gol del Perù e il pareggio contro l'Uruguay nei minuti di attualizzazione. Tuttavia, l'arbitro brasiliano Anderson Daronco non ha subito il gol per il bicolore.

I giocatori della nazionale peruviana hanno chiesto la convalida del gol per il Perù e, in mancanza, rivede il gioco nel VAR per determinare con precisione se la palla è entrata completamente in porta.

Il rifiuto dell'arbitro Anderson Daronco ha innescato la reazione del sostituto della banca peruviana, mentre la partita non si è fermata per definire la situazione. Questa mossa controversa è aumentata a livello internazionale.

D'altra parte, Conmebol ha pubblicato ore dopo il video e l'audio del VAR riferendosi a quel gioco in cui l'azione non viene analizzata e si determina che non era un obiettivo.

La discussione sullo spettacolo è proseguita e América TV ha presentato due sequenze video proprie e diverse da quelle viste sul canale internazionale. Il primo era a livello del campo con l'angolo dietro l'arco dell'Uruguay e un altro con il fuoco della telecamera di fronte al segnale televisivo. Nonostante quanto pubblicato dal Conmebol VAR, i nuovi contenuti audiovisivi continuano a sollevare dubbi.

LA CONTROVERSA COMMEDIA DA DIETRO L'ARCO

La nazionale peruviana ha perso 1-0 contro l'Uruguay e rimane al quinto posto nella classifica delle Qualificazioni del Qatar 2022. Il bicolore affronterà il Paraguay martedì prossimo 29 per l'ultimo appuntamento all'Estadio Nacional.

LA CONTROVERSA MOSSA DALL'ANGOLO OPPOSTO

