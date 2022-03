Kenya López Rabadán ha sfidato AMLO a formalizzare l'invito all'AIFA dopo aver evidenziato irregolarità

Dalla sua inaugurazione lunedì 21 marzo, Kenia López Rabadán, senatore del Partito d'azione nazionale (PAN), è diventato uno dei principali critici di questo progetto di punta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Per questo motivo, ha visitato i locali per evidenziare le irregolarità, a cui ha risposto lo stesso presidente federale durante la conferenza stampa mattutina del 24 marzo, in cui ha invitato il vice-coordinatore del blu e bianco al Senato della Repubblica a visitare nuovamente l'aeroporto di Babbo Natale Lucia.

«Come vorrei che andassero alla torre di controllo, spero che vadano, che si organizzino lì all'aeroporto in modo che vadano a vedere tutta la tecnologia avanzata (...) questo fine settimana, chiedo che inviino loro l'invito», ha detto López Obrador.

A questo messaggio, il legislatore PAN ha risposto attraverso i suoi social network. Nel video condiviso, ha detto che il Tabasqueño ha incaricato Luis Cresencio Sandoval, capo del Segretariato della Difesa Nazionale (Sedena) di invitarla alla torre di controllo dell'AIFA questo fine settimana.

Lo ha poi sfidato a farlo formalmente in modo che possano incontrarsi e quindi rispondere di tutte le «carenze ed errori» di questo aeroporto, che lei stessa ha evidenziato nei giorni precedenti.

(Foto: Twitter/ @kenialopezr)

Gli utenti dei social media hanno risposto a López Rabadán e gli hanno chiesto domande da porre, tra cui una per scoprire il costo reale di questo lavoro che ha portato alla cancellazione dell'aeroporto internazionale del New Mexico (NAIM) che si svolgerà a Texcoco, Stato del Messico.

Hanno anche dubitato dell'invito del presidente, quindi erano interessati a sapere se l'incontro sarebbe stato formalizzato o semplicemente in attesa di essere convocato da López Obrador per visitare l'AIFA.

Va ricordato che nei giorni scorsi il panista ha deciso di visitare le strutture di questo nuovo aeroporto un giorno dopo la sua apertura. In quell'occasione, ha documentato, molto nel suo stile, com'è l'esperienza nell'aerostazione guidata dalla Quarta Trasformazione (Q4).

Attraverso i suoi social network, lo scorso martedì 22 marzo, il legislatore albiazul ha criticato il budget dedicato alla costruzione del «nuovo capriccio di AMLO», il costo del trasporto per poterlo raggiungere e cosa si sarebbe potuto fare con le risorse assegnate.

«Quindi il mio viaggio per andare all'AIFA. Ti dirò in questo thread tutto ciò che accade nel nuovo capriccio di AMLO. Quanto è stato speso in aeroporto e cosa avremmo potuto avere noi messicani se con quei soldi avessi pensato di aiutare il popolo del Messico», ha detto.

Il panista ha visitato l'AIFA un giorno dopo la sua inaugurazione e ha evidenziato alcune irregolarità in un video (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Un altro aspetto criticato è stata l'accessibilità, poiché ha sottolineato che per arrivare avrebbe necessariamente dovuto ordinare un taxi per applicazione che costerebbe tra 600 e 700 pesos, anche se il governo stesso ha rivelato le rotte più importanti con i mezzi pubblici, che non superano i 200 pesos .

López Rabadán ha anche risposto alle parole di Mexicans Against Corruption and Impunity (MCCI) e ha spiegato che su 1.233 contratti esaminati, il 78% è stato concesso da invito ristretto, mentre il restante 22% era in palio.

Lo stesso giorno dell'apertura, l'organizzazione ha denunciato che almeno 10 società di nuova creazione si sono aggiudicate contratti per partecipare al progetto fino a 1.572 milioni di pesos.

Inoltre, hanno osservato che uno dei fornitori, presumibilmente collegato a una «società di comodo» accusata di riciclaggio di denaro in Venezuela, era responsabile della vendita di acciaio per un costo di 184 milioni di pesos.

