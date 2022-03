Juan Pablo Medina ha posato per la prima volta con la sua protesi: «Sto imparando di nuovo»

Dopo 8 mesi da quando una delle sue gambe è stata amputata a causa di complicazioni nella sua salute derivanti da un attacco di cuore, Juan Pablo Medina ha posato, per la prima volta, con la sua protesi. L'attore ha guidato il processo di recupero e lo ha ringraziato per il sostegno incondizionato che ha ricevuto dai suoi cari.

Era la metà del 2021 quando il mondo dello spettacolo ha tremato dopo aver appreso dello stato di salute dell'illustre attore che si è distinto nell'industria nazionale in progetti come Soy tu fan, La casa de las flores, papà voleva, Guadalupe Reyes, Il club degli idealisti, L'amore dei miei amori, Trenta, single e fantastici, tra molti altri.

Da quel momento, sia l'interprete che i suoi parenti erano rimasti fuori dalla situazione e solo alcuni dettagli come l'amputazione del suo arto a causa della trombosi trascendevano. Dopo mesi di recupero, Medina ha rilasciato un'intervista per la rivista GQ, dove ha aperto il suo cuore per raccontare la sua esperienza di recupero.

Copertina della rivista GQ Mexico ripresa dall'attore sul suo account Instagram. (Immagine dello schermo: Juan:Pablo Medina/Instagram)

Per cominciare, Juan Pablo Medina ha condiviso che la sua riabilitazione è iniziata da quando ha preso la difficile decisione di perdere una gamba per salvargli la vita, perché non appena ha informato il personale medico, ha avuto contatti con uno psichiatra che lo ha aiutato a superare la situazione e sarebbe stato grazie ai colloqui che sosteneva di essere in grado di prendere l'amputazione da un'altra prospettiva.

«Abbiamo iniziato a parlare della decisione prima dell'intervento medico e questo ha fatto la differenza. È necessario capirlo e che gli specialisti ti supportino. È una cosa terribile, ma posso contare su quell'aiuto. Non ho mai fatto terapia in vita mia e ora sono determinato a non rinunciarvi per niente», ha detto per quel mezzo.

Dopo l'intervento chirurgico, Medina ha sviluppato l'insonnia che si è gradualmente dissipata con l'assistenza medica a riposo. Il passo successivo è stato trovare una protesi adatta alle sue esigenze e per questo ha avuto l'aiuto della sua ragazza Paulina Davila e della sua agente di comunicazione. La situazione gli ha causato preoccupazione perché non sapeva come sarebbe stata la sua vita con questo nuovo strumento di supporto.

Pochi giorni fa, ha condiviso con i suoi amici e colleghi durante il matrimonio di Marimar Vega. (Foto: Instagram/ @matimarvega)

«Quando mi hanno detto che stavo per essere amputato, la prima cosa che mi è venuta in mente è che la mia vita, mentre la portavo, era finita. È allora che ti chiedi cosa farai e come sarà il cambiamento. Quello che volevo era solo vivere e da lì ho iniziato a pensare positivamente», ha detto.

Infine, l'attore ha confessato che il processo di adattamento e riabilitazione è stato più lento di quanto si aspettasse, ma è fiducioso che con dedizione e pazienza sarà in grado di riprendere i suoi piani personali e professionali. Ha anche riconosciuto che negli ultimi mesi ha attraversato alti e bassi, ma grazie al sostegno dei suoi cari e di una persona che ha attraversato una situazione simile ha fatto progressi.

«Al momento la mia ripresa sta andando molto bene. Pensavo che in chinga avrei camminato con la protesi, ma non lo faccio. Sto imparando di nuovo», ha aggiunto.

L'attore ha posato con alcuni dei suoi amici più cari (Foto: storie temporanee su Instagram/ @paulinada_)

Juan Pablo Medina ha invitato i suoi follower su Instagram a leggere la sua esperienza di vita con un post in cui ha ripreso la copertina che ha realizzato per il rivista. Nell'immagine scattata da Ram Martínez, lo si può vedere sdraiato sull'erba con il suo animale domestico e indossare la protesi. Ciò che spiccava di più era il suo sorriso luminoso.

«Sono felice di condividere questo episodio con te nella mia vita. Sono molto grato a tutti voi per il vostro sostegno e le buone vibrazioni, qui vi racconto un po 'di ciò che è stato questo processo, d'ora in poi andremo con tutto chiaro che sì!!» , ha scritto.

Senza vergogna, la casella dei commenti era piena di lusinghe, messaggi di affetto e auguri per la sua pronta guarigione. Tra le reazioni c'erano María León, Andrea Legarreta, Sandra Echeverria, Camila Sodi, Aislinn Derbez, Erick Elias, tra gli altri.

CONTINUA A LEGGERE: