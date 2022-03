Andy Polo: Il ministero delle donne esorta l'università a «agire immediatamente» contro l'attaccante

Il Ministero delle donne e delle popolazioni vulnerabili ha stabilito A. Andy Polo e la denuncia di aggressione fisica che gli è stata inflitta dalla sua ex compagna Gennessis Alarcón. La nuova attrazione di Universitario de Deportes è tornata all'occhio del ciclone dopo la rivelazione di audio che avrebbero confermato che lui ha violato la sua ancora moglie davanti ai loro figli piccoli.

Attraverso i suoi social network, il portfolio ha pubblicato un messaggio riferendosi al fatto che «essere un giocatore di football, atleta o avere una reputazione non dovrebbe mai essere un pretesto per giustificare, tollerare e normalizzare la violenza contro le donne».

Hanno anche espresso la loro solidarietà a Gennessis Alarcón e ai suoi figli, ai quali hanno ribadito l'immediata disponibilità dei servizi legali e psicologici del Ministero degli affari femminili «per tutta la famiglia».

Infine, si sono rivolti al quadrato color crema e li hanno esortati a intraprendere azioni appropriate dopo aver rivelato altri passaggi di violenza che coinvolgono il loro attaccante. «Esortiamo il Club Sportivo Universitario ad agire immediatamente in relazione alla deplorevole situazione di violenza denunciata ieri dai media giornalistici e che coinvolge direttamente Andy Polo», si legge nel comunicato.

«L'uomo che viola, il marito che abusa e il padre che aggredisce devono essere puniti. I genitori non dovrebbero promuovere la violenza, figuriamoci contro le loro figlie/figli», continua il messaggio.

Andy Polo: Dichiarazione del Ministero delle Donne.

NUOVE PROVE CONTRO ANDY POLO

Ieri sera, nel programma Magaly Medina, Gennessis Alarcón ha trasmesso audio inediti in cui il calciatore peruviano viene ascoltato con un atteggiamento violento alla presenza dei suoi figli, che iniziano a piangere per la situazione in cui si trovava sua madre. Uno di loro chiede persino a sua madre in lacrime: «Per favore, mamma, non picchiarti».

«E stai dicendo che è una bugia? Ed è così che dici di amare i tuoi figli? Pensi che potrei inventarmi? Lì scrivo al mio amico per chiamare il 911 perché non avevo nemmeno un chip per chiamare la polizia. Ero chiuso nella stanza con i miei figli», ha detto Alarcón tra le lacrime.

Va notato che nell'audio si sente fuggire al secondo piano con i suoi piccoli dopo aver avuto un'accesa discussione con il suo ex compagno, che, pochi secondi prima, aveva chiesto ai bambini di «andare di sopra» per essere presumibilmente solo con Alarcón.

«Cosa farei se i miei figli andassero in camera? È un uomo, è più grande, è più forte. Cosa sarebbe successo in quel momento? E se mi uccidesse? O c'è qualcosa che non va in me? Cosa avrei fatto lì da solo?» , ha aggiunto.

VERSIONE POLO ANDY

Domenica scorsa Polo è intervenuto sulle denunce di violenza familiare nei suoi confronti. Nell'intervista con il programma del D-Day, l'ex squadra nazionale ha detto che ciò che ha detto il suo ex compagno era una bugia e che non poteva muoversi molto, poiché si è infortunato al ginocchio.

«Sto zitto per rispetto verso i miei figli. Sono uscita per parlare a nome della mia famiglia, di mia madre che soffre molto. Che la gente non vede, ma anche uno è piuttosto scioccato», ha commentato il giocatore «merengue». Per quanto riguarda gli schiaffi e le percosse che Alarcón affermava di aver subito da lui, l'ex attaccante dei Portland Timbers negò categoricamente tale aggressione. «È assolutamente falso. Non è mai successo. No (l'ho colpita), non sono un aggressore».

Va notato che questo fatto è ancora sotto inchiesta e che l'avvocato di Genessis Alarcón, Michael Fuller, che sta gestendo il suo caso negli Stati Uniti, ha spiegato che Andy Polo dovrà affrontare questo processo civile con l'accusa di violenza. Inoltre, è stato sospeso dalla Major League Soccer dopo che il suo caso è stato ascoltato.

